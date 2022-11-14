'Avrupalı işlenmiş gıda firmaları üretim için Türkiye’nin kapısını çaldı'

VEYSEL AĞDAR / DUBAİ

Dünyanın önde gelen şekerleme fuarlarından “YUMMEX ME” fuarı, bu sene “ISM ME 2022” adıyla Dubai’de düzenlendi. Şekerli mamuller ve hammaddeleri için düzenlenen Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarı’nda Türkiye rüzgarı esti. Fuara birlik olarak son 4 yıldır katıldıklarını belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, fuarın çok verimli geçtiğini; Afrika’dan, Uzak Doğu’dan, Avrupa’dan, Amerika’dan ve dünyanın birçok yerinden alıcıların geldiğini söyledi. Taycı, resesyon ve artan maliyet nedeniyle kapasite küçülten Avrupalı üreticilerin pazar kaybetmemek için Türk firmalarına üretim yaptırmak istediklerini, bunun için pazar araştırması yaptıklarını kaydetti.

Gıdada en büyük pazar Ortadoğu, hub'da Dubai

Türkiye’nin; hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar mamulleri ihracatında Ortadoğu’nun ilk sırada olduğunu kaydeden Taycı, “Gıdadaki en büyük pazarımız Ortadoğu. Irak, Suriye ve Körfez ülkeleri bunların en başında gelen ülkeler. Dubai, insanların ülkeye gelişini çok kolaylaştırdı. Vize, uçuşlar, konaklama hizmetleri, turistlerin ilgisini çekebilecek ve ihtiyaç duyabileceği her türlü şey, mevzuatın kolaylaşmış olması, vergisel avantajlar Dubai’yi tam bir fuar şehri haline getirdi. Dubai, son 25 yıldır Asya Pasifik Bölgesi’nin, tüm Ortadoğu’nun ve Afrika’nın dağıtım bölgesi haline geldi” dedi.

Taycı, ayrıca Dubai’nin; Afrika’nın, Uzak Doğu’nun, Ortadoğu’nun üreticisinin ve ithalatçısının alım ve satım işlemlerini gerçekleştirdiği çok ciddi ReExport hacminin olduğu bir ülke olduğunu kaydetti. Fuarda toplam 6 bin 100 katılımcı olduğunu ve Türkiye’den 200 Türk firmasının katıldığını söyleyen Taycı, 110 bin metrekarelik fuar alanının 5 bin metrekarelik bölümünü Türk firmaların oluşturduğunu belirtti.

13 milyar dolarlık ihracat hedefi

İHBİR’in bu yılki ihracat hedefinin 13 milyar dolar olduğunu belirten Taycı, ihracatın yaklaşık 3,5 milyar dolarının Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 50’lik bölümünün ise Ortadoğu ve Afrika bölgesine yapıldığını söyledi.

İşlenmiş ürünlere büyük yatırım

Türkiye’nin dünya un ihracatında 1 numara olduğu söyleyen Taycı, “Yaklaşık 15 yıllık periyotta işlenmiş tarım ürünleri grubunda Türkiye’de çok büyük yatırımlar yapıldı. Şu anda dünya makarna pazarında yüzde 6’lık bölümü biz teşvik ediyoruz. Bir marketin gıda reyonlarına baktığınız zaman et, süt, protein ve türevlerini bir kenara bıraktığınızda geriye kalan tüm ürünler bizim. Ayrıca, işlenmiş tarım ürünlerinin ihracatta katma değeri çok fazla” dedi.

“Talebe yetişemiyoruz”

Suudi Arabistan’ın gıdada çok önemli pazarlardan bir tanesi olduğunun altını çizen Taycı, diplomatik ve siyasi ilişkilerin düzelmesiyle birlikte ciddi manada görüşmelerin olduğunu söyledi. Taycı; diğer dünya ülkelerinde anlaşmaların olmasından dolayı Suudi Arabistan’a verebilmek için yeterli ürün bulmakta sıkıntının yaşandığını dile getirerek, sektörün doluluk manasında iyi seviyede olduğunu; Rusya’nın tüm kapılarının açıldığını, Suudi Arabistan’ın açıldığını fakat tek sorunun taleplerinin çok altında ürün verebilmeleri olduğunu söyledi.

Güney Amerika’da yerli ürün tanıtımı

Güney Amerika’da Türk ürünlerinin tanıtımı için çeşitli organizasyonlar yapıldığını söyleyen Taycı, “Türk dizileri, Güney Amerika’da Brezilya dizilerinden sonra en çok izlenen diziler. Burada, belirli ürünlerimizi diziler içerisine yerleştirerek tanıtım faaliyetlerinde düğmeye basıyoruz. Bulgurumuz, Türk kahvemiz, şerbetli ve hamur tatlılarımız, kestane şekerimiz, Mevlana şekerimizden oluşan 9-10 tane farklı ürün var. Diziler vasıtasıyla yerli ve milli ürünlerimiz buralarda gözükmeye başlayacak” dedi.

AVRUPA ARTIK RAKİBİMİZ DEĞİL, FİYAT TUTTURMAKTA ZORLANIYORLAR

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Taycı, bu fuarla aşağı yukarı 4. aya kadar alınacak siparişler şekillendirilebileceğini söyledi. “Avrupa artık rakibimiz değil, fi yat tutturmakta oldukça zorlanıyorlar” diyen Taycı sözlerine şöyle devam etti; “Zaten Avrupa şu anda çok farklı ve ciddi sorunlar yaşıyor. Geçmişte İtalyanlar, İspanyollarla ve Doğu Avrupa’daki bazı firmalarla rekabet içerisinde olurduk. Fakat, şu anda onların bizlere göre fiyatları daha da yukarıda kalıyor. Avrupa’daki işlenmiş tarım ürünlerindeki büyük fabrikalar son zamanlarda kapımızı çalmaya başladılar. Bizlere kendi markalarıyla üretim yaptırmayı teklif ediyorlar. Avrupa’daki gıda devleri “Kaç para istiyorsun?” diye sormaksızın alımları gerçekleştirebilirler. İtalyanlar bu konuda çok fazla sorup sorguluyorlar. Birçok Alman firması keza araştırma soruşturma halinde. İngiltere’den, Çek Cumhuriyeti’nden bölgesel lokal markaların alımı oldu. Kendi firmalarımızla ilgili araştırma yaptığımız için de şunu söyleyebilirim; hala Avrupa, Orta Doğu, Doğu Asya, Afrika yani Ankara’nın üzerine pergeli koyup da şöyle bir yuvarlak çizdiğimiz zaman bu bölgedeki hala en cazip en uygun üretim merkezi Türkiye. Hala bu sektörde alacağımız çok ciddi mesafeler var.”