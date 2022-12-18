Avrupalı liderlerden yetenek ekosisteminin gelişimi için iş birliği çağrısı

Bilişim sektöründe nitelikli çalışan sayısını artırmayı, dijital okuryazarlığı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir yetenek ekosistemi oluşturmayı amaçlayan zirvenin açılış konuşmasını, Huawei Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya Bölgesi Başkan Yardımcısı Radoslaw Kedzia yaptı.

Kedzia açılış konuşmasında; “Dijital kalkınmanın sürdürülebilir olması, yeni yeteneklerin gelişimine bağlıdır. Bu alanda başarılı olmak için, açık bir yetenek ekosistemi oluşturmamız gerekiyor. Yeni yeteneklerin gelişimine her zaman için büyük önem verdik ve bu konu önceliklerimizden biri olmuştur. Avrupa bölgesinde, son 10 yılda 30 binden fazla bilişim profesyonelinin yetiştirilmesine katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kedzia, her yıl 100 yeni mezunu profesyonel hayata kazandırmayı amaçlayan Parlayan Yıldız (Bright Star) programını da duyurdu. Huawei önümüzdeki üç yıl içinde, Avrupa üniversitelerinden 600 genç yeteneği, bu program kapsamında işe almayı planlıyor.

UNESCO Yaşam Boyu Öğrenme Enstitüsü Direktörü David Atchoarena, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Avrupa'da yetişkinlerin yaklaşık %20'sinin temel dijital becerilerden yoksun olduğu tahmin edilmektedir. Genç yetenekler, sadece yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları benimseyerek değil, eski nesillere yardımcı olarak da bu açığın kapatılmasına katkıda bulunabilir. Huawei, bir dizi program aracılığıyla, açık bir yetenek gelişimi ekosistemi inşa etmeyi amaçlıyor. Avrupa'da, Huawei Bilişim Akademisi programına dahil 200’den fazla üniversitede yaklaşık 16 bin öğrenci, mesleki sertifika almaya hak kazandı. Huawei, 2011 yılında Avrupa’da başlattığı Gelecek için Tohumlar programıyla 3.500'den fazla öğrencinin eğitimine katkı sağladı.”

Ankara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Efe konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Huawei Bilişim Akademisi; yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti derslerini içeren, ücretsiz bir çevrim içi kendi kendine öğrenme platformudur. Üniversiteler, dünya genelinde birer Bilişim Akademisi haline gelerek, bu zengin içeriği öğrencilerine ve ilgili herkese sunabilir. Akademiye eğitmen olarak kayıt yaptıran öğretim üyeleri ise içerikleri kendi derslerinin bir parçası olarak kullanabilir. Ücretsiz olarak sağlanan bu imkanın, hızla dijitalleşen dünyada ortaya çıkan veri mühendisi açığını kapatmakta önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Bu imkandan faydalanmak üzere, üniversiteleri Huawei Bilişim Akademisi’nin birer paydaşı olmaya, bu zengin içeriği müfredatlarına entegre etmeye davet ediyorum.”

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkan Yardımcısı Elissavet Vozemberg ise şunları söyledi; “Kadınlar, özellikle dijital iş gücü alanında yeterince temsil edilmiyor. Kadınların, akademik ve mesleki kariyerlerinde daha iyi yerlere gelmesini engelleyen durumlar söz konusu. Huawei, yeteneklerin eşitliğini savunuyor ve kadınların bilişim sektöründe daha fazla yer almasını teşvik ediyor. Şirket bu amaçla, ‘İnsan Gücü İstihdam Örgütü’ ve ‘Yunanistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’ iş birliğiyle, Yunanistan'daki 500 kadının temel bilişim eğitimi almasını amaçlayan, ‘Women in Tech’ programını başlatmış bulunuyor.”

Etkinlik sonunda Gelecek için Tohumlar programına katılan öğrencilere ve Bilişim Akademisi programına dahil olan üniversitelerin temsilcilerine ödülleri takdim edildi.

Huawei, 15 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında, genç yeteneklerin güncel dijital trendler konusundaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, Tech4Good adı altında bir uygulama geliştirme yarışması düzenledi. Avrupa Yetenek Zirvesi programı çerçevesinde, Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'in katılımıyla, Tech4Good yarışması katılımcıları için iki günlük bir çalıştay düzenlendi. Georgiadis çalıştayı değerlendirirken, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler hem üst düzey bir teknik eğitim hem de burs alma imkanı buldular” dedi.