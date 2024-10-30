‘Avrupalılar bizi taklit etmeye başladı’

Recep ERÇİN

Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, dağınık halde bulunan kablo rakoru ve medikal malzeme üretim tesislerini tek bir çatı altında topladı. Fabrika yatırımı 22 milyon euro, makine yatırımı 4 milyon olmak üzere toplam 26 milyon euroya mal olan yeni fabrika, İstanbul Arnavutköy’e bağlı Deliklikaya’da kuruldu.

Mertöz, “İlk fizibilite çalışmasını yaptığımızda yaklaşık 10 milyon euro gibi bir maliyet çıkmıştı. Son üç yılda ekonomi çok kötü gitti ve hiçbir hesabı tutturamadık. Geçen üç yılda artan maliyetler yüzünden makine yatırımı hariç yaklaşık 22 milyonluk bir maliyet ortaya çıktı. Sanayici yanında çuvalla para taşımaz. Finansmanın yarısını Eximbank’tan aldık. Kredibilitemiz yüksek olduğu için diğer yarısını da uygun koşullarla bankalardan döviz kredisi olarak temin ettik” bilgilerini paylaştı.

Nükleer santralin rakorlarını üretiyor

Henüz inşaatı devam eden üretim tesisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mertöz, kablo rakoru sektörünün medikalden hızlı büyüğünü belirtti. 89 ülkeye fatura çıkışı yaptıklarını kaydeden Mertöz, “Avrupalı firmalar bizim rakorda yaptığımız inovasyonları taklit etmeye başladı. Önceden fuarlarda onlar, Türkler bizden ne kopyalamış diye bakarlardı. Şimdi biz onlara bakmaya başladık. Kablo rakorunun yüzde 90’dan fazlası ihraç edilirken, medikalde yüzde 90 yurt içine çalışıyoruz. Kablo rakorunda iç ciro; Vestel gibi şirketlerin şarj istasyonları için temin ettikleri ürünlerden geliyor. Akkuyu Nükleer Santrali’ni yapan Rus firmaya da rakor üretiyoruz” dedi.

“Bu dönemde yatırım cesaret işi”

Ekonomideki durgunluğa da değinen Mertöz, “Bazı sektörler yüzde 10, bazıları yüzde 15 yavaşladı. Bizim sektör de yavaşladı. Avrupa pazarımız düştü ama ABD ve Rusya’ya ihracatımız artıyor. Uzak Doğu’ya olan ihracat artıyor, Kanada da artıyor. Uzaklarda mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fabrika yatırımını hayata geçirdikleri sanayi bölgesinde inşaatı devam eden 50 fabrikanın maliyetler yüzünden durma noktasına geldiğini söyleyen Mertöz, “Bir kısmı yavaş ilerliyor, bir kısmı durdu. Bu ortamda yatırım yapmak ve yeni firma almak, çok akıl kârı olmasa da biz yine de rahat durmuyoruz, araştırıyoruz. Bu dönemde yatırım cesaret işi” diye konuştu.

Kur baskısı ile kârlılık 15 puan düştü

Bimed’in Avrupa’da üretim anlamında ilk sırada, dünyada da ilk beş üreticiden biri olduğunu dile getiren Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, ihracattaki gelişmelere ilişkin ise şunları anlattı: “Son zamanlarda kurların bizi ne kadar yorduğunu, ne kadar hırpaladığını ne kadar anlatsam az gelir. Maliyeti nasıl düşürürüz, kendimizi nasıl koruruz diye düşünmekten başka bir şey yapamıyoruz. Enflasyon yüzde 70’lerde giderken kurun yüzde 10-15 gitmesi, işçilik maliyetlerimizin iki kat artmasına neden oldu, kârlılık ciddi oranda düştü. Daha önce yüzde 20’lerde olan kârlılığımız, şu anda yüzde 5’lerde. Kur baskısı kesinlikle bu ülkenin kalkınması için gerekli bir önlem değil. Kurlar enflasyonla paralel gitseydi şu anda doların 44 lira, euronun da 50 liralarda olması gerekirdi.”

“Elimizde çanta, bu tesisi pazarlayacağız”

Bimed Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eğin; nükleer santralden GES ve RES’ler ile elektrikli araçlara kadar geniş bir alana tedarik sağladıklarını belirterek yeni kurulan tesisin üretim kabiliyeti olarak Avrupa’nın en büyüğü olacağını ifade etti. Bimed Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Gülnihal de “Yatırım sayesinde ciroyu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Küresel müşterilerimizden gelen talepleri karşılamak için fiziki alanı büyüttük. Döviz kurları olarak, jeopolitik olarak bir stabilite lazım, 10- 15 yıldır tedarik sağladığımız milyar dolarlık firmalar var. Elimizde çanta, bu tesisi pazarlayacağız Kablo bağlantı sektörünün Google’ıyız” mesajlarını verdi.