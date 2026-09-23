Avrupa’nın Çin açığı günde 1 milyar euroyu aştı

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Avrupa ile Çin arasındaki ticaret dengesizliği yeniden otomotiv sektörünün merkezine oturdu. Çin’den Avrupa’ya gelen mallar hızla artarken Avrupa’nın Çin’e ihracatı geriliyor. Şimdi baskının en fazla hissedildiği alanlardan biri hibrit otomobiller.

Çin’den ithalat 53,9 milyar euroya çıktı

Avrupa Birliği temmuz ayında Çin’e 17,4 milyar euroluk mal ihraç ederken aynı ülkeden 53,9 milyar euroluk ithalat yaptı.

Böylece yalnızca bir ayda oluşan ticaret açığı 36,5 milyar euroya ulaştı. Temmuz ayının 31 günü üzerinden hesaplandığında Avrupa’nın Çin karşısındaki açığı günlük yaklaşık 1,18 milyar euroya denk geliyor.

Geçen yılın aynı ayında açık 32,3 milyar euro seviyesindeydi. Çin’den yapılan ithalat bir yılda yüzde 8 artarken Avrupa’nın Çin’e ihracatı yüzde 1,6 geriledi.

Tablo, Avrupa Birliği’nin dünyanın geri kalanıyla temmuz ayında 8 milyar euro ticaret fazlası vermesine rağmen Çin karşısında çok büyük bir açık taşımaya devam ettiğini gösteriyor.

Hibrit otomobil ithalatı 10 kattan fazla arttı

Ticaret dengesizliğinin en fazla tartışıldığı alanlardan biri otomotiv oldu.

Avrupa, Çin’de üretilen bataryalı elektrikli otomobillere karşı ilave vergiler uygularken plug-in hibrit araçlar aynı önlemlerin dışında kaldı. Çinli üreticilerin ihracatı da bu boşluğa hızla yöneldi.

Çin’den Avrupa’ya gönderilen hibrit otomobil sayısının Ekim 2024’te yaklaşık 3 bin 800 seviyesindeyken Temmuz 2026’da 50 bine kadar çıktığı bildiriliyor.

Bu, iki yıldan kısa sürede 10 kattan fazla artış anlamına geliyor.

Çinli üreticilerin daha düşük fiyatlarla Avrupa pazarında büyümesi, kıtanın otomobil üreticileri üzerindeki rekabet baskısını da artırıyor.

Brüksel gönüllü kota istiyor

AB kulislerine yansıyan bilgilere göre Brüksel, ticaret geriliminin daha fazla büyümemesi için Çin’den hibrit otomobil ihracatını gönüllü olarak sınırlandırmasını istiyor.

Üzerinde konuşulan seçeneklerden biri, Çin üretimi hibritlerin Avrupa pazarındaki payının bugün üçte birin üzerine çıkan seviyeden yaklaşık yüzde 15’e çekilmesi.

Bu henüz alınmış resmî bir kota kararı değil. Taraflar, ek vergi ve daha sert ticaret önlemlerine geçilmeden önce müzakere yoluyla çözüm arıyor.

Avrupa ayrıca Çin’in yalnızca ihracatını sınırlamasını değil, Avrupa’dan daha fazla ürün satın almasını da istiyor.

Tarafların ekim ayında yapacağı görüşmeler bu nedenle kritik önem taşıyor.

Avrupa otomobilde koruma duvarını yükseltiyor

Çinli üreticilerin Avrupa’daki yükselişi yalnızca hibrit otomobillerle sınırlı değil.

Avrupa Komisyonu’nun araştırmalarına göre Çin, 2024 yılında Avrupa Birliği’nin ithal ettiği bataryalı elektrikli otomobillerin değer olarak yüzde 55’ini sağladı. Çin menşeli araçların AB’nin toplam otomobil ithalatındaki payı da yüzde 17’ye ulaştı.

Buna karşılık Avrupa markalarının Çin pazarındaki konumu son yıllarda zayıfladı.

Bu değişim Brüksel’i yalnızca gümrük vergileri değil, yerli üretim, Avrupa menşeli parça kullanımı ve stratejik sektörlerin korunmasını kapsayan daha geniş bir sanayi politikası oluşturmaya yöneltiyor.

Hibrit otomobillerin de bu politikanın kapsamına girmesi halinde Avrupa ile Çin arasındaki otomotiv rekabetinde yeni bir cephe açılmış olacak.

Türkiye açısından neden önemli?

Avrupa’nın ticaret politikasındaki değişiklik Türkiye açısından da yakından izleniyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mal ticareti 2025 yılında 217,6 milyar euroyu aşarak rekor seviyeye çıktı. Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 42,7’si Avrupa Birliği ülkelerine giderken otomotiv, iki taraf arasındaki ticaretin önde gelen sektörleri arasında yer alıyor.

Çin üretimi hibrit otomobillere yönelik olası bir sınırlama doğrudan Türkiye’yi hedeflemiyor.

Ancak Avrupa’nın otomotivde yerel üretim, menşe ve Avrupa merkezli tedarik zincirlerine daha fazla ağırlık vermesi Türkiye’deki üreticiler açısından hem yeni fırsatlar hem de yeni kurallar anlamına gelebilir.

Bu nedenle Çin ile Avrupa arasında başlayacak yeni otomotiv pazarlığı yalnızca iki ekonomi arasındaki ticaret açığıyla sınırlı kalmayabilir.