Avrupa’nın dev CEO’ları yatırımda ABD'ye yöneliyor

Büyük Avrupalı şirketlerin üst düzey yöneticileri, pazar günü yayımlanan bir ankete göre Avrupa’nın ekonomik görünümüne ilişkin karamsar tutumunu sürdürüyor, ancak bu tabloya ilişkin değerlendirmeler altı ay öncesine kıyasla kısmen daha az olumsuz.

Yaklaşık 60 CEO ve yönetim kurulu başkanını kapsayan Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası anketinde, ASML, BASF ve Vodafone gibi şirketlerin yöneticileri, Avrupa’da yatırım yapmanın iş gerekçesinin daha da zayıfladığını ve Avrupa Birliği’nin gerekli reformları uygulamada yavaş kaldığını belirtti.

Yüzde 45'i ABD'de yatırım planlıyor

Katılımcıların yüzde 38’i, altı ay öncesine kıyasla Avrupa’daki yatırımlarını planladığından daha az yapacağını ya da kararlarını ertelediğini ifade ederken, yalnızca yüzde 8’i yatırımlarını artıracağını söyledi. Buna karşılık yüzde 45’i, ABD’de daha fazla yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

İş dünyası liderleri, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve İtalya eski başbakanı Mario Draghi ile Enrico Letta’nın geçen yıl yayımladığı raporlarda önerilen reformların hayata geçirilmesini talep ediyor.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, düzenleyici sadeleştirme, tek pazarın tamamlanması, rekabet politikası ve enerji maliyetleri gibi kritik alanlarda AB girişimlerinden çok az ya da hiç olumlu etki görmediğini açıkladı.

Anket, 27 üyeli Avrupa Birliği bakanlarının pazartesi günü rekabetçilik başlığını ele alacağı toplantı öncesinde yayımlandı.