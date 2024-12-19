Avrupa'nın en büyük ekonomisi şubat seçimlerine kadar siyasi belirsizliğin etkisinde

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulan Alman ekonomisi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması da, ülke ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bırakan bir diğer önmeli etken.

GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre Almanya'da Tüketici Güven Endeksi ocak ayı için 1,8 puanlık artışla eksi 21,3 puana yükseldi. Böylece, endeks eksi 21,3 puanla, uzun vadeli ortalama 10 puan değerinin oldukça altında kalmaya devam etti. Beklenti, endeksin eksi 22,5 olması yönündeydi.

Birçok sektörde iş güvenliğine ilişkin endişeler artıyor

Verileri değerlendiren NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Buerkl, "2024 ortasından bu yana durgunluk görüyoruz. Tüketici belirsizliği hala çok yüksek olduğu için tüketici güveninde sürdürülebilir bir toparlanma henüz görünmüyor. Bunun başlıca nedeni yüksek gıda ve enerji fiyatları. Ayrıca birçok sektörde iş güvenliğine ilişkin endişeler de artıyor" ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin gelir beklentileri bir önceki ay yaşanan keskin düşüşün ardından aralıkta biraz toparlandı. Gelir beklentisi bir önceki aya göre 4,3 puan artarak 1,4 puana yükselmesine rağmen yaz aylarına kıyasla düşük kaldı. GfK uzmanları, bunun nedeni olarak zayıf büyüme beklentileri ve artan işsizliği gösterdi.