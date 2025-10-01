Avrupa’nın en büyük emeklilik fonu ABP, Gazze nedeniyle Caterpillar'ı portföyünden çıkardı

Hollandalı emeklilik fonu ABP, ABD merkezli inşaat ekipmanı üreticisi Caterpillar'daki hisselerini, İsrail ordusunca Gazze'de şirketin ekipmanlarının kullanıldığı şüphesiyle sattığını duyurdu.

ABP’den yapılan açıklamada, 3 milyon Hollanda vatandaşını temsil eden bir emeklilik fonu olarak ABP’nin toplumun kalbinde yer aldığı belirtildi.

Bu nedenle, Gazze'de yaşanan savaş hakkında gelen soruları görmezden gelemeyecekleri vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, Caterpillar'daki tüm hisselerin etik gerekçelerle satıldığı kaydedildi.

Satış kararıyla ilgili İsrail’in soykırım yaptığı Gazze gibi çatışma bölgelerine yönelik yatırımlara ilişkin politikasına atıfta bulunulan açıklamada, “Yatırım şeklimiz, iyi getiri sağlamanın yanı sıra sosyal sorumluluk da taşımalıdır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, fonun yatırım portföyünün yapısının, özellikle İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılarıyla değiştiğinin aktarılarak, "Kriterlerimizi karşılayan şirketleri yatırım portföyümüze dahil ediyoruz. Geride kalan şirketleri işlerini daha sorumlu bir şekilde yürütmeleri için teşvik etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Şirketlerle yapılan görüşmeler istenen sonuçları vermezse, ABP bu şirketlere yatırım yapmayı bırakacaktır" denildi.

Hollanda kamu çalışanlar fonu ABP, 534 milyar Euro varlığıyla Avrupa'nın en büyük, dünyanın beşinci büyük emeklilik fonu konumunda bulunuyor.

ABP, daha önce yaklaşık 387 milyon Euro'luk Caterpillar hissesine sahipti.

ABP'nin açıklamasında fonun "rekabet hassasiyeti ve gizlilik" nedeniyle belirli şirketlerle ilgili kararları hakkında yorum yapmayı reddettiği de belirtildi.

Norveç Varlık Fonu da satmıştı

ABP'nin kararı, dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu’nun 26 Ağustos’ta Caterpillar ve 5 İsrailli bankacılık grubundaki hisselerinden etnik nedenlerle çıkmasının ardından geldi.

Norveç Varlık Fonu’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, Caterpillar ürünlerinin İsrail makamları tarafından "Filistin mallarına yönelik yaygın hukuka aykırı tahribat" için kullanıldığından şüphe olmadığına ve şirketin bunu engellemek için hiçbir çaba göstermediğine vurgu yapılmıştı.

Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP yatırımları durdurdu

Öte yandan, Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP, 30 Haziran’da İsrail ordusuna silah sattıkları gerekçesiyle ABD merkezli Oshkosh Corporation ve Almanya merkezli ThyssenKrupp şirketlerine yatırım yapmayacağını duyurdu.

Norveçli fon, 2021 yılında da İsrail, Avrupa ve ABD merkezli 16 şirketi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimleriyle bağlantıları nedeniyle portföyünden çıkarmıştı.