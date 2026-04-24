Avrupa'nın en ucuz havayolu şirketi 'çekilme' kararı aldı

Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Ryanair, Almanya operasyonlarında önemli bir küçülmeye gidiyor. Şirket, Berlin Brandenburg Havalimanı’ndaki yüksek maliyetler ve yeni zam kararları nedeniyle 24 Ekim 2026 itibarıyla Berlin üssünü kapatma kararı aldı.

Uçuşlar azalıyor, uçaklar taşınıyor

Karar kapsamında Ryanair’in 7 uçaklık Berlin üssü tamamen kapatılacak. Bu uçaklar, daha düşük maliyetli Avrupa Birliği ülkelerine kaydırılacak. Ayrıca kış tarifesinde Berlin uçuşlarının yüzde 50 oranında azaltılması planlanıyor. Bu gelişme, şehirdeki hava trafiğinde ciddi bir daralma anlamına geliyor.

Maliyetler şirketi zorluyor

Ryanair, Berlin Havalimanı’ndaki ücretlerin pandemi öncesine göre yüzde 50 artmasına dikkat çekti. Buna rağmen yolcu sayısının 36 milyondan 26 milyona gerilediği vurgulandı. Şirket, 2027-2029 dönemi için planlanan ek yüzde 10’luk zam kararını ise “anlaşılmaz” olarak nitelendirdi.

Almanya pazarı cazibesini kaybediyor

CEO Eddie Wilson, Berlin’de kalmanın ekonomik olarak mümkün olmadığını belirterek, yüksek vergiler ve maliyetlerin trafiği ciddi şekilde düşürdüğünü ifade etti. Wilson’a göre Almanya havacılık sektörü rekabet gücünü kaybederken, Ryanair büyümesini daha uygun maliyetli pazarlarda sürdürecek.

Sektörde genel gerileme

Ryanair’in yanı sıra EasyJet ve Wizz Air gibi diğer düşük maliyetli şirketlerin de Almanya’da kapasite azaltması dikkat çekiyor. Uzmanlar, yüksek maliyetler, artan yakıt fiyatları ve jeopolitik risklerin sektör üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.