Avrupa’nın en zengin 20 kulübü 1.1 milyar Euro kaybetti

Deloitte Spor Endüstrisi Grubu’nun Futbol Para Ligi açıklandı. Para Ligi’ndeki 20 kulübün 2018/19 sezonuna göre 2019/20 sezonunda gelirleri yüzde 12 düştü. 2018/19 sezonunda 9.2 milyar Euro gelir yaratan kulüpler pandeminin başladığı geçen sezon 8.2 milyar Euro’luk gelir elde edebildi. Avrupa kulüplerin en büyük gelir kaybı yayın gelirlerinde yaşandı. Yayıncı kuruluşlarla olan gelir indirimleri ve ertelemeler, naklen yayın gelirlerinde 937 milyon Euro’luk bir düşüş yaratmasına neden oldu. Kulüplerin diğer kaybı ise maç günü gelirlerinde yaşandı. Seyircisiz oynanmış ve iptal edilmiş müsabakaların etkisiyle bu alanda 257 milyon Euro’luk bir azalma yaşandı. Avrupa’nın en çok gelir sağlayan kulübü ise Barcelona oldu.

İki senedir Türk takımları giremiyor

İkinci sene üst üste, hiçbir Türk kulübü Deloitte Futbol Para Ligi’nde yer alamadı. Listede en son kendine yer bulan Türk kulübü, 2019 yılında 26. sırada yer alan Beşiktaş olmuştu. Son 10 sezonda İstanbul’un üç büyükleri, 8 kez Para Ligi’nde ilk 30 kulüp içerisinde yer alarak ülkemizi temsil ettiler. (Galatasaray 5, Fenerbahçe 2 ve Beşiktaş 1 kez) Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise yayın gelirleri. Türkiye’deki Süper Lig naklen yayın ihalesinin bedeli, özellikle Avrupa’nın beş büyük ligindeki emsalleri ile kıyaslandığında çok daha mütevazi kalıyor. Dünya ve Avrupa futbolundaki ulusal ve uluslararası naklen yayın pastasından kulüplerimizin aldığı pay bu ülkelere göre oldukça düşük. Avrupa Kupaları’nda özellikle son iki sezondur alınan başarısız sonuçlar gelir performansızı olumsuz yönde etkiliyor. Ticari gelirler açısından ekonominin ve sektörlerin genel seyri belirleyici olacak.

İşte Avrupa’nın en zengin 20 kulübü

1 Barcelona 715,1

2 Real Madrid 714,9

3 Bayern Munich 634,1

4 M. United 580,4

5 Liverpool 558,6

6 M. City 549,2

7 PSG 540,6

8 Chelsea 469,7

9 Tottenham H. 445,7

10 Juventus 397,9

11 Arsenal 388

12 B. Dortmund 365,7

13 Atletico Madrid 331,8

14 INTER 291,5

15 Zenit 236,5

16 Schalke 04 222,8

17 Everton 212

18 O. Lyon 193,6

19 Napoli 176,3

20 Frankfurt 174