Avrupa'nın enerji faturası kabardı: Fazladan 100 milyar euro

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Avrupa Birliği'nin (AB) enerji ithalatına ödediği fatura bu yıl 100 milyar euronun üzerinde arttı.

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Dublin'de düzenlenen AB enerji bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa'nın enerji konusunda ciddi bir tabloyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekstra tutar 100 milyar euroyu aştı

Jorgensen, AB'nin petrol ve doğal gaz tüketim miktarında artış olmamasına rağmen fiyatlardaki yükseliş nedeniyle çok daha yüksek bir bedel ödediğini belirtti.

"Bu yıl, tek bir molekül daha fazla gaz ya da petrol almadan enerji için ödediğimiz ekstra tutar 100 milyar euroyu aştı." diyen Jorgensen, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı.

Jorgensen geçen hafta üye ülkelerin enerji bakanlarına gönderdiği mektupta da doğal gaz ve elektrik talebinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınmasını istemiş ayrıca ABD'ye de enerjinin serbest dolaşımının sürdürülmesi gerektiği mesajını vermişti.

Doğal gazın fiyatı iki kattan fazla arttı

AB genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 70 civarında bulunuyor. Bu seviye geçmiş yılların aynı döneminin çok altında seyrediyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ABD ve İsrail'in İran'a saldırılara başladığı 28 Şubat öncesinde doğal gaz megavatsaat fiyatı 30 euro seviyesindeydi. Bugün ise Avrupa piyasalarında doğal gazın megavatsaat fiyatı 72 euro civarında bulunuyor.