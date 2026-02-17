Avrupa’nın 'enerjisi' savaşın hedefinde
Eurelectric tarafından yayımlanan rapora göre Ukrayna’daki savaş, enerji altyapılarını doğrudan askeri hedef haline getirdi. 2025’te saldırı sayısı artarken, oluşan hasar milyarlarca doları buldu. Avrupa Birliği ülkeleri ise deniz altı kablolarına yönelik sabotajlar ve siber saldırılarla artan hibrit tehdit riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Avrupa elektrik sektörünün çatı kuruluşu Eurelectric tarafından hazırlanan “Savaşta test edilmiş güç sistemleri: Avrupa elektrik sektörü için dayanıklılık ve hazırlık” başlıklı rapor, kıtanın enerji güvenliğinin benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Rapora göre enerji sistemleri artık doğrudan askeri hedef haline gelmiş durumda. Ukrayna’daki savaşın etkilerinin analiz edildiği çalışmada, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarında 2025 yılında ciddi artış yaşandığı belirtildi. Şubat 2022 ile Aralık 2024 arasında toplam 1065 saldırı kaydedilirken, yalnızca 2025 yılında 1225 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın enerji altyapısında oluşan hasarın 20 milyar doları (yaklaşık 17 milyar avro) aştığı hesaplandı.
Kritik noktalar hedef alınıyor
Raporda, özellikle trafolar ve termik santraller gibi sistemin kritik noktalarının hedef alındığı vurgulandı. Kasım 2025’te 450 dron ve 45 füzenin kullanıldığı geniş çaplı saldırının, modern enerji savaşının ulaştığı boyutu gözler önüne serdiği ifade edildi. Rusya’nın tarihsel savaş stratejilerinde yer alan ve kış şartlarını bir silah gibi kullanmayı ifade eden “General Kış” yaklaşımının da sivil halkın direncini kırmaya yönelik bir araç olarak devreye sokulduğu kaydedildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’nın enerji altyapısı ve üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50’sinin imha edildiği belirtilen raporda, termik santrallerdeki kapasite kaybının ise yüzde 67’yi aştığı bildirildi.
Hibrit tehditler AB’ye yayılıyor
Rapora göre tehdit yalnızca Ukrayna ile sınırlı değil. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de “inkâr edilebilir” hibrit saldırıların hedefi haline geldi. 2014-2024 döneminde Avrupa genelinde 219 hibrit savaş eylemi tespit edildi. Deniz altı kablolarının kesilmesi ve siber saldırılar öne çıkan tehditler arasında yer aldı. Finlandiya ile Estonya’yı birbirine bağlayan Estlink-2 hattının 2024 yılında koparılmasının 50-60 milyon avro onarım maliyetine yol açtığı belirtildi. Siber alanda ise Rus bağlantılı grupların Danimarka’daki 22 enerji şirketini aynı anda hedef aldığı kaydedildi.
Hazırlık seviyesi orta düzeyde
Eurelectric’in Avrupa’daki enerji şirketleriyle yaptığı ankete göre sektörün genel hazırlık seviyesi 10 üzerinden ortalama 6,7 olarak değerlendirildi. Rusya’ya coğrafi olarak daha yakın olan İskandinav ve Baltık ülkelerindeki şirketlerin fiziksel koruma ve ulusal savunma entegrasyonu konusunda daha hazırlıklı olduğu görüldü.
Yeni tasarımlar daha güvenli olmalı
Raporda Avrupa’nın enerji güvenliğini güçlendirmek için ilk olarak kritik trafo merkezlerinin fiziki olarak korunması ve yeni yatırımların “güvenlik odaklı tasarım” anlayışıyla planlanması gerektiği belirtildi. İkinci olarak, Ukrayna’daki deneyimlerin rüzgar ve güneş santrallerinin büyük ölçekli termik santrallere göre saldırılara karşı daha dayanıklı olması için enerji sisteminin daha dağıtık bir yapıya kavuşturulması önerildi. Son olarak NATO müttefiki ülkelerin savunma amaçlı ayırdığı yaklaşık 250 milyar euroluk fondan pay ayrılması çağrısında bulunuldu.
“Avrupa’ya akan petrol hattını geciktiriyorlar”
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’yı Rusya’dan Doğu Avrupa’ya petrol taşıyan boru hattının yeniden faaliyete geçmesini geciktirmekle suçladı. Fico, bunun Macaristan’ın Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine muhalefetini bırakması için baskı aracı olduğunu iddia etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Doğu Avrupa’ya giden ve Druzhba boru hattının Ukrayna kısmından geçen Rus petrolünün sevkinin bir Rus saldırısı nedeniyle 27 Ocak’tan bu yana askıya alındığını açıklamıştı.