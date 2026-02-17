Avrupa’nın 'enerjisi' savaşın hedefinde

Avrupa elektrik sek­törünün çatı kuru­luşu Eurelectric ta­rafından hazırlanan “Savaş­ta test edilmiş güç sistemleri: Avrupa elektrik sektörü için dayanıklılık ve hazırlık” baş­lıklı rapor, kıtanın enerji gü­venliğinin benzeri görülme­miş tehditlerle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Ra­pora göre enerji sistemleri artık doğrudan askeri hedef haline gelmiş durumda. Uk­rayna’daki savaşın etkileri­nin analiz edildiği çalışma­da, Rusya’nın enerji altyapı­sına yönelik saldırılarında 2025 yılında ciddi artış ya­şandığı belirtildi. Şubat 2022 ile Aralık 2024 arasında top­lam 1065 saldırı kaydedilir­ken, yalnızca 2025 yılında 1225 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucunda Uk­rayna’nın enerji altyapısında oluşan hasarın 20 milyar do­ları (yaklaşık 17 milyar avro) aştığı hesaplandı.

Kritik noktalar hedef alınıyor

Raporda, özellikle trafo­lar ve termik santraller gi­bi sistemin kritik noktaları­nın hedef alındığı vurgulan­dı. Kasım 2025’te 450 dron ve 45 füzenin kullanıldığı ge­niş çaplı saldırının, modern enerji savaşının ulaştığı bo­yutu gözler önüne serdiği ifa­de edildi. Rusya’nın tarihsel savaş stratejilerinde yer alan ve kış şartlarını bir silah gi­bi kullanmayı ifade eden “Ge­neral Kış” yaklaşımının da si­vil halkın direncini kırmaya yönelik bir araç olarak devre­ye sokulduğu kaydedildi. Sa­vaşın başlangıcından bu ya­na Ukrayna’nın enerji altya­pısı ve üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50’sinin im­ha edildiği belirtilen raporda, termik santrallerdeki kapasi­te kaybının ise yüzde 67’yi aş­tığı bildirildi.

Hibrit tehditler AB’ye yayılıyor

Rapora göre tehdit yalnızca Ukrayna ile sınırlı değil. Av­rupa Birliği (AB) ülkeleri de “inkâr edilebilir” hibrit sal­dırıların hedefi haline geldi. 2014-2024 döneminde Avru­pa genelinde 219 hibrit savaş eylemi tespit edildi. Deniz altı kablolarının kesilmesi ve si­ber saldırılar öne çıkan tehdit­ler arasında yer aldı. Finlandi­ya ile Estonya’yı birbirine bağ­layan Estlink-2 hattının 2024 yılında koparılmasının 50-60 milyon avro onarım maliye­tine yol açtığı belirtildi. Siber alanda ise Rus bağlantılı grup­ların Danimarka’daki 22 ener­ji şirketini aynı anda hedef al­dığı kaydedildi.

Hazırlık seviyesi orta düzeyde

Eurelectric’in Avrupa’da­ki enerji şirketleriyle yaptı­ğı ankete göre sektörün genel hazırlık seviyesi 10 üzerin­den ortalama 6,7 olarak de­ğerlendirildi. Rusya’ya coğ­rafi olarak daha yakın olan İskandinav ve Baltık ülkele­rindeki şirketlerin fiziksel koruma ve ulusal savunma entegrasyonu konusunda da­ha hazırlıklı olduğu görüldü.

Yeni tasarımlar daha güvenli olmalı

Raporda Avrupa’nın enerji güvenliğini güçlendirmek için ilk olarak kritik trafo merkezlerinin fiziki olarak korunması ve yeni yatırımların “güvenlik odaklı tasarım” anlayışıyla planlanması gerektiği belirtildi. İkinci olarak, Ukrayna’daki deneyimlerin rüzgar ve güneş santrallerinin büyük ölçekli termik santrallere göre saldırılara karşı daha dayanıklı olması için enerji sisteminin daha dağıtık bir yapıya kavuşturulması önerildi. Son olarak NATO müttefiki ülkelerin savunma amaçlı ayırdığı yaklaşık 250 milyar euroluk fondan pay ayrılması çağrısında bulunuldu.

“Avrupa’ya akan petrol hattını geciktiriyorlar”

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’yı Rusya’dan Doğu Avrupa’ya petrol taşıyan boru hattının yeniden faaliyete geçmesini geciktirmekle suçladı. Fico, bunun Macaristan’ın Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine muhalefetini bırakması için baskı aracı olduğunu iddia etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Doğu Avrupa’ya giden ve Druzhba boru hattının Ukrayna kısmından geçen Rus petrolünün sevkinin bir Rus saldırısı nedeniyle 27 Ocak’tan bu yana askıya alındığını açıklamıştı.