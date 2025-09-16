Avrupa’nın GES’lerini milli dron denetleyecek

Türk girişimci Orkun Aşa tarafından üni­versite bitirme projesi olarak başlanıp hayata geçiri­len “güneş enerjisi santralle­rinin denetimini gerçekleştir­meyi sağlayan dron sistemi”, iç pazarda 40’tan fazla alıcı bulurken, sistemin gelecek yıl ise Avrupa’ya ihraç edilmesi hedefleniyor.

Yerli ve milli imkanlarla ge­liştirilen, güneş enerjisi sant­rallerinin kontrollerini yap­maya yarayan drona ilişkin, değerlendirmede bulunan gi­rişimci Orkun Aşa, 2017 yı­lında Bilgi Üniversitesi Bilgi­sayar Mühendisliği bitirme projesiyle girişimciliğe adım attığını ve robotik sistemler üzerine 8 senedir çalışmaları­nı sürdürdüğünü söyledi.

Bitirme projesini hazırlar­ken oradaki ana amacının kı­sıtlı olan arama-kurtarma gücünü daha verimli kullan­mak için sahadan otomatik veri toplama üzerine bir ara­ma-kurtarma dronu yapmak olduğunu anlatan Aşa, “2019 yılında bu projeyle TÜBİ­TAK’a başvurduk ve TÜBİ­TAK ‘1512 - Girişimcilik Des­tek Programı (BiGG)’ desteği aldık. Daha sonra oradan gelen fonlamayla İTÜ ARI Tekno­kent’te şirketimizi kurup, pro­jemizi burada geliştirdik. En başta uçuş bilgisayarları üre­tiyorduk, daha sonra dronun kendisini üretmeye başladık. 2020 yılından itibaren de di­jital ikiz teknolojilerine ve ya­zılım ile yapay zekâ tarafına odaklandık.” diye konuştu.

“Güneş santrallerinin dijital ikizini çıkartıyoruz”

Aşa, kendilerinin aslında dijital ikiz teknolojisi ortaya koyduklarını belirterek, diji­tal ikiz teknolojilerinin mev­cut herhangi bir sistemin, ör­neğin bir kentin, binanın, fab­rikanın ya da bir ormanın 3 boyutlu ya da 2 boyutlu mo­dellerini çıkartabilmeye yara­dığını ifade etti.

Orkun Aşa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz güneş santrallerinin dijital ikizini çıkartıyoruz. Yani dronlarla uçuyoruz, bil­gileri topluyoruz, daha sonra buradaki arızaları ve hasar­ları tespit edip, raporluyoruz. Bugün yaptığımız şey aslında güneş enerjisi santrallerinde arıza, hasarlar var mı, bunları tespit etmek ve bunu da yapay zekâ temelli platformumuzla yapıyoruz diyebiliriz. Tama­men yerli ve milli imkanları­mızla bunları yaptık. Yapay zekâ modellerimizi de yerli bir şekilde geliştirdik. Bizim burada geliştirdiğimiz çözüm Türkiye’de ilk. Türkiye’de ilk olmasının dışında da dünya­daki 3 çözümden biri. Yani bizim dışımızda 2 tane daha startup var, bu kadar detaylı raporlar çıkartabilen.”

“Sırada ABD pazarı var”

Aşa, 2022 yılı itibarıyla iç pazarda satışlarının başladı­ğını ifade ederek, “2023 itiba­rıyla da satışlarımız iyice hız­landı. Şu anda Türkiye’deki iç pazarda birlikte çalıştığı­mız 40’tan fazla müşterimiz var. Bunlardan bir tanesi Av­rupa’nın en büyük santrali ve dünyanın da en büyük 5’inci santrali olan bir şirket. 2026 yılı itibarıyla Avrupa pazarı­na açılmayı hedefliyoruz. Bu­rada da yine enerjinin yoğun olduğu İspanya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin pa­zarlarını hedefliyoruz. Ama­cımız burada da bir Türk şir­keti olarak Avrupa’da da lider konuma gelmek. Ondan son­ra da Amerika olacak pazar hedefimiz” şeklinde konuş­tu. Aşa, Türkiye’nin Alman­ya’dan sonra bu sektördeki “B2B” pazarında en yüksek kapasiteye sahip ülke olduğu­nu aktararak, geçen yıl Tür­kiye’nin güneş enerjisi ku­rulum alanında yüzde 74’lük bir büyüme sağladığını ve bu oranın Avrupa’da yüzde 25 ci­varında olduğunu söyledi. Bu alanda Türkiye’deki büyüme­nin Avrupa’dakinin yaklaşık 3 katı olduğuna dikkati çeken Aşa, “Dolayısıyla Türkiye pa­zarı bizim için o anlamda çok güzel bir oyun alanı. Her ge­çen gün de santrallerin sayı­sı artıyor. Benzer şekilde de Avrupa’da da yüzde 25’lik bir pazar büyümesi var, orada da santraller artıyor. Geçtiğimiz yılda yine bunu yakaladı bu sektör. Sebebi de şu aslında, iklim krizinde mücadelede en büyük araçlarımızdan bi­risi yenilenebilir enerji ve bu enerjiler arasında da güneş enerjisi ön plana çıkıyor” di­ye konuştu.

“Yazılımı Türk mühendisler geliştirdi”

Orkun Aşa, güneş enerjisi panellerini kontrol eden dronun içindeki yazılımı yerli imkanlarla Türk mühendislerin geliştirdiğini söyledi. Aşa, 2019 yılından bu yana çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, AR-GE çalışmalarının da her geçen gün devam ettiğini bildirdi. Aşa, Türkiye’de girişimci olmak isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Hiçbir yol kolay değil. Girişimcilik de kolay değil. Yeni bir şey üretmek de kolay değil. Ancak içinde bulunduğumuz ortamda çok fazla destek mekanizması var. Biz TÜBİTAK-1512 ile kurulduk. KOSGEB desteğimiz var. İş Bankası Yapay Zekâ Fabrikası’ndan destek aldık. İTÜ ARI Teknokent’te büyüdük ve projemizi geliştirdik. Dolayısıyla çok fazla destek var.”