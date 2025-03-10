Avrupa'nın gündeminde savunma sanayi harcamaları ve Trump tarifeleri var

Avrupa borsalarında ABD'nin ticari tutumu yakından takip edilirken, kıtanın bir diğer önemli gündem maddesi ise savunma harcamaları. AB yetkililerinin savunma harcamalarının artırılacağına yönelik açıklamaları kapsamında dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunmasında yükü ABD'den almak için çabalara hız verildiğini vurguladı.

Von der Leyen, ABD'nin bu yöndeki talebinde haklı olduğunu ve Trump yönetiminin tavrının müttefiklik ilişkisine zarar vermediğini ifade ederek, "Elbette ABD ve AB müttefiktir. Ancak bu son 25-30 yıl ya da daha fazla süredir sahip olduğumuz modelin hala doğru olduğu anlamına gelmez. Savunma sorumluluğunun büyük kısmı ABD'dedir. Biz ödevimizi yapmalıyız, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın ocak ayı dış ticaret fazlası: 16 milyar Euro

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 1,49 azaldı. Ülkede ocak ayı dış ticaret fazlası ise 16 milyar Euro olarak gerçekleşti. Günün geri kalanında, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.

Avrupa borsalarında karışık seyir söz konusu

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 553,58 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 23.043 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 38.648 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.135 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.669 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 13.218 puandan işlem görüyor.