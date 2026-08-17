Avrupa'nın hidrojen hayali duvara çarptı: Kapasite var, talep yok

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Avrupa'da yeşil hidrojen yatırımlarının yavaş ilerlemesi elektrolizör üreticilerini kapasite fazlası sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. Enerji Endüstrileri Konseyi (EIC) verilerine göre, Avrupa'nın yıllık elektrolizör üretim kapasitesi 8,49 gigavata ulaşmasına rağmen yeni siparişler aynı hızda artmıyor.

Elektrolizörler, elektrik kullanarak suyu hidrojen ve oksijene ayırıyor. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle çalıştırıldığında ise enerji dönüşümünün önemli araçlarından biri olarak görülen yeşil hidrojenin üretilmesini sağlıyor.

31 gigavatlık planın sadece 3 gigavatına yatırım onayı

Avrupa'da 2030'a kadar planlanan 31 gigavatlık elektrolizör kapasitesinin yalnızca 3 gigavatlık bölümü nihai yatırım kararına ulaştı. Yüksek üretim maliyetleri, hidrojen talebindeki belirsizlik, değişen düzenlemeler ve uzun vadeli alım anlaşmalarının yetersizliği yatırımların önündeki başlıca engeller olarak gösteriliyor.

Özellikle uzun vadeli alıcı bulunamaması projelerin finansmana erişimini zorlaştırıyor. Hidrojenin taşınması ve depolanması için gerekli altyapının yeterince gelişmemesi de yeni yatırımları sınırlıyor.

Kısa vadede elektrolizör arzı sorun olmayacak

EIC raporuna göre, kısa vadede elektrolizör üretiminin Avrupa'daki hidrojen sektörünün önündeki temel darboğaz olması beklenmiyor. Piyasada arz fazlası yaşanmasının beklendiği 2027 ve 2028'de, üreticilerin öngörülen siparişleri karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendiriliyor.

Buna karşılık, daha fazla hidrojen projesinin yatırım onayı alması halinde 2029'dan itibaren elektrolizör arzında sıkıntı yaşanabileceği öngörülüyor. Bunun gerçekleşmesi ise nihai yatırım kararlarında hızlı bir artış yaşanmasına bağlı.

EIC'nin verilerine göre ITM Power, John Cockerill, Nel, Sunfire, Thyssenkrupp ve Topsoe olmak üzere 6 üretici, hidrojen talebini artırmak, düzenlemeleri netleştirmek ve finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla şubat ayında Electrolysers4Europe koalisyonunu kurdu.

624 projenin sadece 59'u faaliyette

EICDataStream verilerine göre, Avrupa'da 2020'den bu yana üretim, boru hatları, depolama ve diğer altyapı yatırımlarını kapsayan 624 hidrojen projesi kaydedildi. Bunların yalnızca 59'u faaliyette bulunurken 74 proje iptal edildi. Kalan projelerin yaklaşık yarısı fizibilite aşamasında, yüzde 15'i ise beklemede.

Yeşil hidrojen, 395 projeyle toplam portföyün büyük bölümünü oluşturuyor. Hidrojen boru hatlarına yönelik 57 proje de planlar arasında bulunuyor.

Avrupa'nın önünde 269 milyar dolarlık plan var

EIC, Avrupa genelinde yaklaşık 72 gigavat elektrolizör kapasitesine karşılık gelen hidrojen projelerinin toplam 269 milyar dolarlık sermaye harcaması gerektirdiğini tahmin ediyor. Ancak bu tutar kesinleşmiş yatırımları değil, halen farklı aşamalarda bulunan toplam proje portföyünü ifade ediyor.

EIC Küresel Dış İlişkiler Başkanı Rebecca Groundwater'a göre Avrupa elektrolizör üretim kapasitesini oluşturmuş durumda ancak artık projeleri gerçek talebe dönüştürecek politikalara ihtiyaç var. Destek mekanizmalarının hızlandırılması, uzun vadeli hidrojen alım kurallarının netleşmesi ve taşıma-depolama altyapısının birlikte geliştirilmesi gerekiyor.

Aksi halde projelerin ertelenmesi, fabrikaların kapasitesinin altında çalışması ve Avrupa'nın 2030 hidrojen hedeflerinin daha da zorlaşması bekleniyor.

İngiltere ve Almanya başı çekiyor

Birleşik Krallık 130 projeyle Avrupa'nın en büyük ulusal hidrojen proje portföyüne sahip. Ancak projelerin yalnızca yüzde 8'i inşaat halinde veya inşaata geçmeyi beklerken yüzde 21'i askıda bulunuyor. Ülkenin 2030'da ulaşması beklenen 3,66 gigavatlık elektrolitik hidrojen kapasitesi, hükümetin 5 gigavatlık hedefinin yaklaşık 1,3 gigavat altında kalıyor.

Almanya'daki 87 projenin ise yüzde 23'ü inşaat halinde veya bu aşamaya geçmeyi bekliyor. Ülke, planlanan 9 bin kilometrelik Hidrojen Çekirdek Ağı ve ithalat bağlantılarıyla Avrupa'nın önemli hidrojen talep merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

İspanya'daki 54 projenin yüzde 60'ı halen fizibilite aşamasında. İskandinav ülkelerindeki 76 projenin ise yüzde 18'i inşaat halinde veya inşaata geçmeyi bekliyor.