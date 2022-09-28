Avrupa’nın hırdavatta B planı Türkiye oluyor

Ferhat POLAT / KÖLN

Yıllık ihracatı 10 milyar doları aşan Türk hırdavat sektörü, özellikle Avrupa’da varlığını artırmaya çalışıyor. Türk üreticilerin 200 milyar dolarlık Avrupa pazarından aldığı pay yüzde 2 ile sınırlı. Ancak, başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşanan ekonomik gidişat, hırdavattaki bu hedef için yeni bir fırsat kapısı aralamış durumda. Sektörün en büyük fuarlarından biri olan Köln Eisenwarenmesse 2022 Fuarı da söz konusu Avrupa hedefi için katalizör görevi görebilir. 25-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuara Türkiye 106 firma ile bugüne kadar en yüksek katılımı sağlarken, Avrupalı alıcıların yoğun ilgisi bunun bir işareti.

Fuarda değerlendirmelerde bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Avrupa’nın başta enerji sorunu olmak üzere zor bir süreç yaşadığına işaret etti ve Avrupa’nın B planında Türk hırdavat sektörünün en önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Eisenwarenmesse fuarına ilk kez bu kadar büyük bir katılım sağladığını kaydeden Tecdelioğlu, şöyle konuştu: “Hırdavat sektörü olarak geçen yıl 10.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Hırdavat sektörü olarak dünyada beklenen resesyondan fırsat yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Pandemi sonrasında oluşan süreçte Türkiye hızlı tedarik sağlayabilen yapısı sayesinde öne çıkmıştı. Avrupa’da enerji sorunu beklense de Türkiye’nin bu denli etkilenmesi düşünülmüyor. Bu iki sebep Türkiye’yi ve özellikle üreticilerimizi Avrupa’da ön plana çıkarıyor” diye konuştu. İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da, Avrupa’da kapanan şirketlere dikkat çekerek, yüksek enerji gerektiren üretim tarafında Türkiye’ye ciddi talepler gelmeye başladığını söyledi.

“Yolumuz uzun, hızlı aksiyon almalıyız”

Türk hırdavat sektörünün AB ülkelerine ihracatının 4 milyar dolar seviyelerinde olduğu bilgisini veren Tecdelioğlu, “Avrupa pazarında gidebileceğimiz uzun bir yol var. Bu yüzden hızlı aksiyonlar alıp, harekete geçmeliyiz. Lojistik merkezlerle ilgili çalışmalı, hızlı teslimatı artırmalıyız. Ürün kalitemizi beklentiler yönünde artırmalıyız. Daha çok Ar-Ge çalışması yaparak tasarımlarımızı geliştirmeliyiz. Biz ihracatçı birlikleri olarak şirketlerin içine daha çok Ar-Ge ve inovasyonu sokacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Katma değerli ürünlerin ortaya çıkması için heyecanımız yüksek” dedi.

“Her sanayici elektrik üreticisi olmalı”

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizine değinen Çetin Tecdelioğlu, “Türkiye’de her ne kadar bir sorun görünmese de, enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Sanayicilerimiz bunu göz ardı etmemeli. Sanayicilerimiz enerji maliyetlerini düşürmek için yeni yatırımlar devreye almalı. Her sanayici gelecekte elektrik üreticisi de olmalı. Bu sadece enerji maliyetlerini düşürmek için değil, sürdürülebilir bir yapı ve gelecek için de kurgulanmalı” değerlendirmesini yaptı.