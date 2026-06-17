Avrupa'nın satın alma gücü sıralandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti

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Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 2025 yılı geçici Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) verilerine göre, kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksinde AB ortalaması 100 olarak kabul edilirken, Türkiye'nin endeksi 67 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye, AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını ortadan kaldırarak gerçek gelir ve üretim düzeylerinin karşılaştırılmasını sağlayan SGP verilerinde, 36 ülke arasında en yüksek kişi başına GSYH endeksine 239 puanla Lüksemburg sahip olurken, Bosna-Hersek 36 puanla son sırada yer aldı. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg'un AB ortalamasının yüzde 139 üzerinde, Bosna-Hersek'in ise yüzde 64 altında değere sahip olduğu görüldü.

Türkiye'nin 2025 yılı kişi başına bireysel tüketim düzeyi 70

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken tüketicilerin refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına bireysel tüketim endeksleri daha uygun gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 70 oldu ve AB ortalamasının yüzde 30 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 44 ile Bosna-Hersek olarak belirlendi.

Türkiye'nin bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 52

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2025 yılı geçici sonuçlarına göre 52 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 52 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH ve bireysel tüketim endeks değerleri şöyle:

Ülkeler-GSYH- Bireysel tüketim

Lüksemburg 239 145

Almanya 115 120

Danimarka 127 106

Hollanda 133 119

Avusturya 118 113

Belçika 114 113

Finlandiya 101 99

İsveç 111 103

Fransa 98 103

Avro Bölgesi 20 104 104

İtalya 96 97

Güney Kıbrıs 98 98

Litvanya 87 87

İrlanda 238 100

İspanya 92 92

Portekiz 81 86

Çekya 92 83

Polonya 81 88

Slovenya 91 86

Malta 110 88

Romanya 78 86

Estonya 79 74

Yunanistan 68 80

Slovakya 75 77

Letonya 71 73

Macaristan 76 73

Hırvatistan 78 79

Bulgaristan 68 77

Norveç 159 128

İsviçre 157 114

İzlanda 128 115

Türkiye 67 70

Karadağ 54 71

Sırbistan 52 57

Kuzey Makedonya 43 50

Arnavutluk 43 48

Bosna-Hersek 36 44