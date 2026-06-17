Avrupa'nın satın alma gücü sıralandı: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı 2025 yılı Satın Alma Gücü Paritesi verileri, Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla ve tüketim düzeyinde Avrupa Birliği ortalamasının altında kaldığını ortaya koydu. Buna göre, Türkiye'nin kişi başına GSYH endeksi AB ortalamasının yüzde 33 altında gerçekleşti. Avrupa'da 100 euroya alınan bir mal-hizmet sepetinin, Türkiye'de 52 euroya denk geldiği, bunun da güncel kura göre 2 bin 800 lira tuttuğu hesaplandı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 2025 yılı geçici Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) verilerine göre, kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksinde AB ortalaması 100 olarak kabul edilirken, Türkiye'nin endeksi 67 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye, AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını ortadan kaldırarak gerçek gelir ve üretim düzeylerinin karşılaştırılmasını sağlayan SGP verilerinde, 36 ülke arasında en yüksek kişi başına GSYH endeksine 239 puanla Lüksemburg sahip olurken, Bosna-Hersek 36 puanla son sırada yer aldı. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg'un AB ortalamasının yüzde 139 üzerinde, Bosna-Hersek'in ise yüzde 64 altında değere sahip olduğu görüldü.
Türkiye'nin 2025 yılı kişi başına bireysel tüketim düzeyi 70
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken tüketicilerin refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına bireysel tüketim endeksleri daha uygun gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.
Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 70 oldu ve AB ortalamasının yüzde 30 altında kaldı.
Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 44 ile Bosna-Hersek olarak belirlendi.
Türkiye'nin bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 52
Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.
Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2025 yılı geçici sonuçlarına göre 52 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 52 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.
Satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH ve bireysel tüketim endeks değerleri şöyle:
Ülkeler-GSYH- Bireysel tüketim
Lüksemburg 239 145
Almanya 115 120
Danimarka 127 106
Hollanda 133 119
Avusturya 118 113
Belçika 114 113
Finlandiya 101 99
İsveç 111 103
Fransa 98 103
Avro Bölgesi 20 104 104
İtalya 96 97
Güney Kıbrıs 98 98
Litvanya 87 87
İrlanda 238 100
İspanya 92 92
Portekiz 81 86
Çekya 92 83
Polonya 81 88
Slovenya 91 86
Malta 110 88
Romanya 78 86
Estonya 79 74
Yunanistan 68 80
Slovakya 75 77
Letonya 71 73
Macaristan 76 73
Hırvatistan 78 79
Bulgaristan 68 77
Norveç 159 128
İsviçre 157 114
İzlanda 128 115
Türkiye 67 70
Karadağ 54 71
Sırbistan 52 57
Kuzey Makedonya 43 50
Arnavutluk 43 48
Bosna-Hersek 36 44