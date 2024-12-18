Avrupa'nın tüm dikkati Euro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak enflasyon verilerinde

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını dün açıkladı. Endeks, aralıkta geçen aya kıyasla 8,3 puan arttı. Kasımda 7,4 puan olan endeks, bu ay 15,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin aralıkta 6,9'a inmesi yönündeydi.

Analistler, Almanya'da yatırımcı güveninin ülkede erken seçimlerin şubatta yapılacak olması ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek yıl daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla öngörülerin üzerinde yükseldiğini kaydetti.

BoE Başkanı'nın açıklamaları bekleniyor

İngiltere Merkez Bankası'nın yarın para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, toplantı sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.