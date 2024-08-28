Avrupa'ya giden Rus gazının yeni rotası Türkiye olabilir

Ukrayna ile Rusya'nın savaşı devam ederken, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan transit geçiş anlaşması da bu sene dolacak. Ukrayna'nın anlaşmayı yenilememe ihtimali var.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Peskov, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Türkiye'de doğal az merkezi kurulması gibi alternatif güzergahların bulunduğunu belirterek, "Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." dedi.

'Türkiye'de merkez kurulabilir'

Peskov, Ukrayna'nın kararının sorulması üzerine "Alternatif güzergahlar, Türkiye'de bir merkez kurma planları var ve bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'da bazı ülkelerin hala Rus gazı tükettiğine işaret eden Peskov, "Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." değerlendirmesinde bulundu.