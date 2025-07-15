Avrupa'ya ihracat yapan Türk şirketi zorda! Mahkeme kararı verdi

Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere 18 ülkeye ihracat gerçekleştiren Çiloğlu Gıda zor günler geçiriyor…

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çiloğlu Gıda hakkında 1 yıl süreyle konkordato kesin mühlet kararı verdi. 500 çalışanı bulunan şirket için daha önce de üç ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.

Mahkeme geçici mühlet sürecindeki tedbirlerin ve komiser görevlerinin devamına hükmetti. Karara göre; komiserler üç ayda bir detaylı rapor sunacak.

Çiloğlu Gıda hakkında

Çiloğlu Gıda’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; şirket, Almanya’ya 24 saat, diğer Avrupa ülkelerine ise 48 saat içerisinde teslimat garantisi sunuyor.

Çiloğlu Gıda’nın ihracat yaptığı ülkeler şöyle: Avusturya, Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İngiltere, Polonya, Litvanya, İsviçre, Estonya, İspanya ve İtalya.

1996’da kurulan şirket; lokum, pişmaniye, unlu mamüller, helva, incir, kayısı, kuruyemiş, toz içecekler, reçel, tahin, pekmez, köfte ve tavuk harçları ve çiğköfte setleri dahil olmak üzere 700’ü aşkın ürün çeşidine sahip.