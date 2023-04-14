Avrupa’ya yerleşmeniz için üzerine para verilen 6 kent

Euronews’un haberine yaşlı kıtadaki 6 nokta, “Buraya gelin, yaşayın” diye yabancılara kapıları açtı. Üstelik o kentlerde yaşamak için üzerine para bile verilecek. İşte o kentler:

1-Albinen (İsviçre): Valais kantonundaki Leuk ilçesindeki bu belediyede nüfus 250’nin altına düşünce, buraya taşınacak ailelere 50 bin euro ödeme sözü verdi. Tek kural, İsviçre vatandaşı ya da İsviçre’de C oturma vizesi almayı hak ediyor olmak…

2-Ponga (İspanya): İspanyol yetkililer, 600 kişilik kente taşınacak İngiliz vatandaşı arıyor. Gidenlere 3 bin euro verilecek, orada doğan her çocuk için de 3 bin euro ödenecek.

3-Rubia (İspanya): Galiçya’daki köye yerleşecek ailelere aylık 150 euro ödenecek. Rubia, AB vatandaşlığı zorunluluğu istemiyor.

4-Calabria (İtalya): Kentteki nüfusu 2 binden az köylere yerleşenlere 28 bin euro verilecek. Tek kural, 40 yaş altında olmak, orada bir iş kurmak.

5-Pressicce-Acquarica (İtalya): Puglia bölgesindeki yere taşınan yabancılara 30 bin euro destek verilecek. Doğan her çocuk için de bin euro verilecek.

6-Sardunya (İtalya): Yerleşenlere 15 bin euro ödenecek. Tek kural, 365 gün Sardunya’da yaşamak ve adaya ulaşır ulaşmaz kalıcı oturum için resmi başvuru yapmak.