Avrupa’ya yerleşmeniz için üzerine para verilen 6 kent
Yaşlanan Avrupa’nın üç ülkesi, İtalya, İspanya ve İsviçre, nüfusun azaldığı bazı kentlerine “dışardan mukim” transferi başlattı.
Euronews’un haberine yaşlı kıtadaki 6 nokta, “Buraya gelin, yaşayın” diye yabancılara kapıları açtı. Üstelik o kentlerde yaşamak için üzerine para bile verilecek. İşte o kentler:
1-Albinen (İsviçre): Valais kantonundaki Leuk ilçesindeki bu belediyede nüfus 250’nin altına düşünce, buraya taşınacak ailelere 50 bin euro ödeme sözü verdi. Tek kural, İsviçre vatandaşı ya da İsviçre’de C oturma vizesi almayı hak ediyor olmak…
2-Ponga (İspanya): İspanyol yetkililer, 600 kişilik kente taşınacak İngiliz vatandaşı arıyor. Gidenlere 3 bin euro verilecek, orada doğan her çocuk için de 3 bin euro ödenecek.
3-Rubia (İspanya): Galiçya’daki köye yerleşecek ailelere aylık 150 euro ödenecek. Rubia, AB vatandaşlığı zorunluluğu istemiyor.
4-Calabria (İtalya): Kentteki nüfusu 2 binden az köylere yerleşenlere 28 bin euro verilecek. Tek kural, 40 yaş altında olmak, orada bir iş kurmak.
5-Pressicce-Acquarica (İtalya): Puglia bölgesindeki yere taşınan yabancılara 30 bin euro destek verilecek. Doğan her çocuk için de bin euro verilecek.
6-Sardunya (İtalya): Yerleşenlere 15 bin euro ödenecek. Tek kural, 365 gün Sardunya’da yaşamak ve adaya ulaşır ulaşmaz kalıcı oturum için resmi başvuru yapmak.