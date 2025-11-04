Avukatlık ücretlerine yüzde 36 zam: Dava ücretleri 120 bin TL’ye kadar çıktı

Türkiye Barolar Birliği'nin belirlediği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi güncellendi.

Yeni tebliğe göre, maktu ücretler yaklaşık yüzde 36 oranında arttı. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak.

Takip edilen davalarda belirlenen maktu ücretler ise asliye mahkemelerinde 45 bin, sulh hukuk mahkemelerinde 30 bin, tüketici mahkemelerinde 22 bin 500 lira olarak belirlendi.

Saatlik danışma ücreti 4 bin lira

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin liraya çıktı.

İcra dairelerinde yapılan takipler için bu oran 9 bin, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin lira oldu.

Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin lira, sonraki her 1 saat için bin 800 lira, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar ise 7 bin lira olarak belirlendi.

Bu tebliğe göre avukatlara, kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması için 8 bin lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname benzeri belgelerin hazırlanması için ise 32 bin lira ücret ödenecek.