Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Avustralya ekonomisi, yüksek borçlanma maliyetleri ve inatçı enflasyon nedeniyle üçüncü çeyrekte beklenenden daha yavaş büyüdü.

Avustralya İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), üç aylık dönemde (temmuz, ağustos, eylül) yüzde 0,3 artarak, Reuters’ın yüzde 0,4’lük artış beklentisinin altında kaldı.

Yıllık bazda da yüzde 0,8 büyüyen Avustralya ekonomisi, Reuters’ın yüzde 1,1’lik büyüme tahminini karşılayamadı.

Ekonomi yavaşlama trendinde

Avustralya Merkez Bankası, Mayıs 2022’den bu yana faiz oranlarını 425 baz puan artırarak sıkılaştırma politikasına gitti. Faiz yüzde 4,35 ile son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ekonomideki yavaşlama Merkez'in politikalarına bağlanıyor.

Faiz indirimi yakın zamanda uzak ihtimal

Üçüncü çeyrekte manşet enflasyon, yüzde 2,8’e, çekirdek enflasyon yüzde 3,5 gerçekleşti. Avustralya Merkez Bankası ise yüzde 2 ila yüzde 3 hedef aralığı belirlemişti. Banka enflasyon düşmeden faiz indirimine gidilmeyeceğini açıkladı.

Geçen ay yayınlanan son tahminlere göre, Merkez Bankası, çekirdek enflasyon olarak bilinen “kırpılmış ortalama enflasyonun” 2026 sonuna kadar kademeli olarak yüzde 2,5’e düşmesini bekliyor.