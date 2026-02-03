Avustralya Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artırdı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizinde 25 baz puanlık artışa giderek faizi yüzde 3,85 seviyesine yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, kapsamlı veri setinin enflasyonda belirgin bir yükselişe işaret ettiği belirtildi.

Karara ilişkin değerlendirmede, özel sektör talebinin öngörülenden daha hızlı büyüdüğü, kapasite üzerindeki baskıların ise önceki tahminlerin üzerinde seyrettiği ifade edildi. İş gücü piyasası koşullarının "biraz sıkı" olduğu belirtilirken, geniş tabanlı ücret artışlarının güçlü görünümünü koruduğu vurgulandı.

Büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi

RBA, kısa vadeli ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, 2027 yılına ilişkin büyüme beklentisini aşağı çekti. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) enflasyonunun 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2, dördüncü çeyreğinde yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonun 2027 sonunda yüzde 2,7'ye, 2028 ortasında ise yüzde 2,6'ya gerileyeceği öngörülüyor.

Tahminlerin, politika faizinin haziran ayına kadar yüzde 3,9'a, yıl sonunda ise yüzde 4,2'ye yükseleceği varsayımına dayandığı belirtildi. Banka, söz konusu sıkılaşmanın talep ve arz arasındaki dengeyi yeniden sağlamayı amaçladığını kaydetti. İşsizlik oranının ise 2026 sonunda yüzde 4,3, 2027 sonunda yüzde 4,5 ve 2028 ortasında yüzde 4,6 seviyesine çıkması bekleniyor.