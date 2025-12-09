Avustralya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA), iki gün süren toplantısının ardından politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu. Banka, temel nakit oranının yüzde 3,60 seviyesinde bırakıldığını duyurdu.

"Yurt içi talep öngörülenin üzerinde"

RBA'nın açıklamasında, enflasyon görünümünde risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret edilerek fiyat baskılarının ne kadar kalıcı olduğunun anlaşılması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Banka ayrıca, yurt içi talebin öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve bunun enflasyonist baskıları artırabileceğini belirtti.

Son dönemde açıklanan güçlü enflasyon ve tüketici talebi verileri sonrası piyasalar bu hafta bir faiz indirimi ihtimalini gündemden çıkarmıştı. Buna karşılık, yatırımcılar gelecek yılın ilerleyen aylarında olası bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı.