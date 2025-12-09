Avustralya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
Avustralya Merkez Bankası (RBA), iki gün süren toplantının ardından politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,60'ta sabit bıraktı. Banka, enflasyon risklerinin yeniden yukarı yöneldiğini ve fiyat baskılarının kalıcılığını değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Güçlü iç talebin enflasyonu beslediğine dikkat çeken RBA, piyasaların faiz indirimi ihtimalini tamamen rafa kaldırdığı, buna karşılık 2025 içinde olası bir faiz artışının fiyatlanmaya başlandığı ifade edildi.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), iki gün süren toplantısının ardından politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu. Banka, temel nakit oranının yüzde 3,60 seviyesinde bırakıldığını duyurdu.
"Yurt içi talep öngörülenin üzerinde"
RBA'nın açıklamasında, enflasyon görünümünde risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret edilerek fiyat baskılarının ne kadar kalıcı olduğunun anlaşılması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Banka ayrıca, yurt içi talebin öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve bunun enflasyonist baskıları artırabileceğini belirtti.
Son dönemde açıklanan güçlü enflasyon ve tüketici talebi verileri sonrası piyasalar bu hafta bir faiz indirimi ihtimalini gündemden çıkarmıştı. Buna karşılık, yatırımcılar gelecek yılın ilerleyen aylarında olası bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı.