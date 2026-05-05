Avustralya Merkez Bankası faiz oranlarını artırdı

Avustralya Merkez Bankası, yüksek seyreden enflasyon baskısı nedeniyle politika faizini yüzde 4,35 seviyesine yükseltiyor. Bu karar, bankanın 2024 yılının Aralık ayından bu yana ulaştığı en yüksek faiz oranını temsil ediyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu olan bu adım, üst üste üçüncü faiz artışı olarak kayıtlara geçti. Karar, fiyat baskılarının küresel ölçekte devam ettiği bir dönemde açıklandı.

Avustralya Merkez Bankası enflasyonla mücadelede kararlı

RBA yönetim kurulunda sekiz üye artış yönünde oy kullanırken, bir üye faizin sabit kalması yönünde görüş bildirdi. Banka, 2025 yılının ikinci yarısında enflasyonun maddi bir artış gösterdiğini belirtti.

Orta Doğu'daki gerilimlerin yakıt ve emtia fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyonist baskıları daha da derinleştirdi. Bu durumun mal ve hizmet fiyatları üzerinde ikincil etkiler yaratabileceği vurgulandı.

Ekonomik büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Avustralya ekonomisi, dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 2,6 oranında büyüme kaydetti. Bu veri, son iki yılın en hızlı büyüme performansına işaret ederek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ekonomideki bu güç, merkez bankasına faiz artırımı konusunda hareket alanı sağladı. Tüketici fiyatları ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,09 artarak baskının sürdüğünü kanıtladı.

Mart ayı verileri baskıyı artırmıştı

Mart ayında enflasyon yüzde 4,6 seviyesine tırmanmıştı. Bu rakam, aylık verilerin yayımlanmaya başladığı 2025 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeyi oluşturmuştu.

Banka, Mart ayı toplantısında faiz artışlarının sürebileceğine dair sinyaller vermişti. Politika yapıcılar, enflasyonun yüzde 2 ile 3 arasındaki hedefe dönmesinin zaman alacağını öngörmüştü.

Veriler, Avustralya ekonomisinin yüksek faiz ortamına rağmen direnç gösterdiğini ve enflasyonun kontrol altına alınması için sıkı duruşun bir süre daha korunabileceğini ortaya koyuyor.