Avustralya’daki turizm fuarında Türkiye’ye yoğun ilgi

18 Şubat 2018

Avustralya’nın Sydney ve Melbourne kentlerindeki Dünya Seyahat Fuarı'nda (World Travel Expo) açılan Türkiye standı Avustralyalıların ilgi odağı oldu.

Sydney Olimpik Park’ta 10-11, Melbourne Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün ve bugün düzenlenen World Travel Expo’da, Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "2018 Troia Yılı" temasıyla açtığı stantla temsil edildi.

Türkiye’nin tarihi ve turistik mekanlarına ait görsellerin yanı sıra yüz yüze bilgi verilerek broşürlerin dağıtıldığı stant, Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Avustralyalıların akınına uğradı.

Fuar dolayısıyla Avustralya ve Yeni Zelanda’yı ziyaret eden Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığındaki heyette yer alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı açıklamada, fuarın yanı sıra her iki ülkede yaptıkları temaslarda Türkiye’ye yakın ilgi gösterildiğini söyledi.

Temaslarının çok anlamlı ve verimli geçtiğini belirten Kaşdemir, "Kiminle görüşsek Türkiye’yi mutlaka görmek istediklerini, özelikle de Çanakkale ve Gelibolu’yu mutlaka görmek istediklerini belirtiyorlar. Biz de onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı kendilerine ifade ediyoruz." dedi.

"Troia’nın Türkiye’de olduğu az biliniyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Troia Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz herkesi Troia’yı görmeye, Troia Antik Kenti’ni, o beş bin yıllık tarihi görmeye davet ediyoruz. Avrupa’da veya başka ülkelerde şöyle bir şey gördük: Troia çok bilinen bir yer, evet çok biliniyor ama maalesef Türkiye’de olduğu az biliniyor. Birçok kişi 'Troia Yunanistan’da mı?' diye sorunca çok üzüldük. Demek ki bizde bir eksiklik varmış tanıtım anlamında. Biz de bu eksikliği gidermek adına bugün Melbourne’dayız, daha önce Sydney’deydik."

Rezervasyonlar gelmeye başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı standında özel bir seyahat acentasını temsilen görev yapan Derya Bartlı Phillips, fuarın etkisiyle rezervasyonların gelmeye başladığını belirtti.

Phillips, "Bu ilginin yansımasını hemen fuar ardından yaşadık. Gerek direkt müşterilerden gerekse acentalar üzerinden rezervasyon talepleri geldi. Bu yıl turizm ve kültürel tur satışları açısından Avustralya pazarından büyük bir hareketlenme bekliyoruz. Fuarlardaki başarı bunu şimdiden bize gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA