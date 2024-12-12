Avustralya'dan dijital platformlara yeni vergi düzenlemesi: 2025'te yürürlüğe girecek

Avustralya hükümeti, gelirlerini Avustralyalı basın kuruluşlarıyla paylaşmayı kabul etmeyen büyük dijital platformların ve arama motorlarının vergilendirileceğini açıkladı.

İletişim Bakanı Michelle Rowland ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Stephen Jones'un yaptığı açıklamaya göre vergi 1 Ocak 2025'ten itibaren yılda 250 milyon Avustralya dolarından (160 milyon ABD doları) fazla gelir elde eden teknoloji şirketlerine uygulanacak. Aralarında Meta, Google, Alphabet ve ByteDance'ın da yer aldığı şirketlerin ödemesi planlanan vergi Avustralyalı medya kuruluşlarına ödenen parayla dengelenecek.

Hedef: Dijital platformlar ve haber medyası arasında anlaşma sağlamak

Jones konuya dair yaptığı açıklamada, “Asıl amaç gelir elde etmek değil. Umarız hiç gelir elde etmeyiz. Asıl amaç, Avustralya'daki platformlar ve haber medyası işletmeleri arasında anlaşma yapılmasını teşvik etmektir" dedi.

Bir önceki hükümet de 2021'de, teknoloji devlerini Avustralyalı medya şirketleriyle gelir paylaşımı anlaşmaları yapmaya ya da Avustralya'daki gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezasına çarptırılmaya zorlayan bazı yasaları yürürlüğe koymuştu.