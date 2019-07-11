Avustralya’dan Türk iş dünyasına davet
Austrade CEO’su Dr. Stephanie Fahey, Avustralya ve Türkiye ekonomisinin birbirini tamamlayıcı niteliklere sahip olduğunu anlatarak “Güçlü yönleri üzerine bir gelecek inşa edebiliriz” dedi.
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