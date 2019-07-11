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Avustralya’dan Türk iş dünyasına davet

Austrade CEO’su Dr. Stephanie Fahey, Avustralya ve Türkiye ekonomisinin birbirini tamamlayıcı niteliklere sahip olduğunu anlatarak “Güçlü yönleri üzerine bir gelecek inşa edebiliriz” dedi.

Avustralya’dan Türk iş dünyasına davet
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