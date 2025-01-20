Avusturya Merkez Bankası Başkanı'ndan ECB'ye faiz indirimi uyarısı

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Politico'ya verdiği röportajda, enflasyonun beklenenden hızlı artması durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını geçici olarak bile indirmesinin kredibilitesine zarar verebileceğini belirtti.

Holzmann, Aralık ayındaki verilere bakıldığında enflasyonun %2'yi "oldukça geçtiğini" ve bunun Ocak ayında da benzer şekilde devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

"Faiz indirimi kesin bir sonuç değil"

Enflasyon konusunda genellikle şahin bir tutum sergileyen Holzmann, bu ay yapılması beklenen faiz indirimine dair daha açık fikirli bir yaklaşım sergileyeceğini belirterek, "Faiz indirimi benim için kesin bir sonuç değil" dedi.