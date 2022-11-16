Avusturyalı firmaların yeşil teknoloji yatırımları sürecek

Mehmet KAYA / ANKARA

Etkinlikte, hidroelektrik, katı atık yönetimi, biyogaz, biyokütle, ölçüm-denetim standart, mühendislik, araç geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren AFRY, ANDRITZ HYDRO Türkiye, BERTSCHenergy, BIOGEST, Global Hydro, Hamburger Recycling Turkey, Inntech Mühendislik, SEDA Araç Geri Dönüşüm, Renewac, Solid Solar Energy Systems, TÜV Austria ve Voith Hydro firmaları tanıtıldı.

“Avusturya elektriğin yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor”

Avusturya Ekonomi Odaları Birliği’nin dış ticaret örgütü Avantage Austria tarafından organize edilen etkinliğin açılışında konuşan Avusturya Ticaret Ataşesi Christian Maier, yeşil teknolojiler alanında uzun süreli deneyime sahip çok sayıda Avusturya firmasının bulunduğunu ve bunların Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini vurguladı. Türkiye’nin başta rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarının hızla arttığını hatırlatan Maier, Avusturyalı firmaların da Türkiye’ye yatırımlarının süreceğini kaydetti. Bu arada, tanıtımı yapılan firmalardan Solid Solar Energy firmasının Türkiye’ye yeni giriş yapacağı kaydedildi. Maier, Avusturya’nın halihazırda elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak bu kategoride AB liderliğini elinde bulundurduğunu, 2030’a kadar bunu yüzde 100’e çıkarmayı, 2040’ta da karbon nötr ülke olmayı hedeflediğini kaydetti.

“Türkiye, rüzgar enerjisi yatırımında Avrupa’da ilk 5’te”

Yeşil teknolojiler alanının üretimden atıkların kontrolüne kadar tedarik zincirinin tamamında çevre dostu teknolojileri kapsadığını hatırlatan Christian Maier, 2019 yılında, Avusturya’nın GreenTech endüstrisi yaklaşık 12 milyar Euro satış gerçekleştirdi ve yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam etti. Diğerlerinin yanı sıra bu başarılar, Avusturya ekonomisinin belirgin ihracat, araştırma ve inovasyon faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Sektördeki ihracat kotası yüzde 72 civarındadır” dedi. Türkiye’nin de bu alanda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere ciddi yatırımlar yaptığını, rüzgar enerjisi yatırımlarında Avrupa’nın ilk beş ülkesinden biri olduğunu kaydeden Maier, bu nedenle Avusturyalı firmaların da Türkiye’ye ilgisinin arttığını kaydetti.