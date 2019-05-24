Avusturyalı seyahat acenteleri rotayı Şanlıurfa'ya çeviriyor

24 Mayıs 2019

Avusturya'nın öne çıkan seyahat acentelerinin temsilcileri, ziyaret ettikleri UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Göbeklitepe, Balıklıgöl Yerleşkesi ve konik kubbeli evleriyle meşhur Harran'a hayran kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından tarihi ören yerinin bulunduğu Şanlıurfa'ya yurt içinden ve dışından turistlerin ilgisi artarak devam ediyor.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğünün daveti üzerine Türk Hava Yolları sponsorluğunda Avusturya'nın önde gelen 14 seyahat acentesinin temsilcisi, Türkiye'nin kültür turlarındaki en önemli merkezlerinden birisi olan Şanlıurfa'ya geldi. Konuk heyet, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve konik kubbeli evleriyle bilinen Harran'ı ziyaret etti. Avusturya heyeti Göbeklitepe'deki arkeolojik bulguları gözlemleyerek merak ettikleri sorulara rehberler aracılığıyla yanıt aldı.

"Beklediğimden fazla güzellikle karşılaştım"

Heyet sözcüsü Martin Florian, Türkiye'nin kültür turizmi açısından dünyanın en önemli ülkelerinin başında geldiğini söyledi. Avusturya'da tarihi mekanlara özel ilgi duyan ciddi bir kitle bulunduğunu anlatan Florian, özellikle son yıllarda Avusturya'da Göbeklitepe'nin sıkça tarih turlarında gündeme gelmeye başladığını ifade etti.

Florian, Göbeklitepe'nin insanlığın en eski yerleşim yeri olarak korunmuş çok özel bir yer olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"İlk gördüğümde inanasım gelmedi, beklediğimden daha fazla güzellikle karşılaştım. Buradaki misafirperverliğe çok bayıldım. Hava sıcaklığı da çok hoşuma gitti çünkü bizim oralar bayağı soğuk. Yemeklerin lezzeti de çok hoş, hayatımda hiç böyle tatları alabildiğim bir yemek yemedim. Gezdiğimiz her yer çok hoşuma gitti. Misafirperverlik çok hoşuma gitti, aklımdan çıkmıyor. Göbeklitepe burada bizim çok ilgimizi çekti. Yemeklerde çok farklı tatların bir arada olması hakikaten çok hoş, önemli bir unsur. Buradaki yerel halkın yaşam tarzı da çok hoşumuza gitti. Harran'da yerel kıyafetli insanları gördük, hayvanların arasında iç içe son derece doğal bir ortam var. Avusturya için burası çok önemli ve keşfedilmemiş bir destinasyon olarak öne çıkmaya başlayacaktır."

"Suriye'ye yakın olmasına rağmen çok güvenli"

Heyette yer alan Daniela Cekila da sadece arkeolojik alanlara özel turlar düzenleyen bir acentesi bulunduğunu aktardı.

Dünya arkeolojisinde Göbeklitepe'nin çok özel bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Cekila, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başta bu tura katılma kararı almakta zorlandık. Çünkü burası yıllardır savaşın sürdüğü Suriye'nin hemen komşusu durumunda olmasından kaygılandık ancak buraya geldiğimizde dışarıdan bakıldığı gibi değil son derece iyi bir güven ortamı var. Savaşa bu kadar yakın olmasına rağmen burada insanların hareketliliği ve ekonomik canlılık çok iyi durumda. Buranın en çok misafirperverliğine bayıldık. Yemekler çok güzel. Yemeklerin sunumu ve ikram ediliş tarzı da hoşumuza gitti. Bu şehirdeki programlar her an farklı bir güzergahla değiştirilebilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Avusturya'dan buraya yoğun bir ilgi olacağına inanıyorum."

"Avrupa, en üst pazar bölgesi"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İl Temsilcisi Rahime Yaşar ise heyeti kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avusturya heyetinin kentte kapsamlı bir gezi ve incelemede bulunduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Avusturya pazarı Şanlıurfa için yeni bir pazar. İnşallah bunu değerlendirmek istiyoruz. Yereldeki pazarı misafir tur operatörlerine gösteriyor, müşteriye satışı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikleri yıl içerisinde de daha aktif şekilde devam ettireceğiz. Türkiye'de kültür turlarına ilgi noktasında Avrupa bizim için en üst pazar bölgesidir. Göbeklitepe ve Şanlıurfa'daki diğer kültürel değerler bu anlamda özellikle bu yıl bulunmaz bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ziyaretçilerimiz özellikle Göbeklitepe'de vakit geçirirken çok büyük keyif aldı. Özellikle tarihi Göbeklitepe'nin otantik atmosferi Avusturyalı konuklarımızı büyüledi. Dolayısıyla kısa zamanda iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA