Ay-mar’a ait 25 mağazanın Migros’a devri onaylandı

Rekabet Kurulu, Ay-mar Ticaret’e ait 25 mağazanın Migros Ticaret’e devrini onayladı. Kurumun internet sitesinde konuya ilişkin yer alan duyuruya göre, kurul, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti'nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınmasına ilişkin nihai incelemeyi tamamladı.

Nihai inceleme sürecinde, söz konusu işlemin ilgili teşebbüsün hakim duruma gelmesine ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açıp açmayacağı araştırıldı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, devralınma işleminin, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna ve işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine karar verildi.