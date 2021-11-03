Ayakkabı alıcısı rotayı Çin’den Türkiye’ye çevirdi

Veysel AĞDAR

ANTALYA - Uzakdoğu kaynaklı navlun ve hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle ayakkabı tedarikini yapamayan Avrupalı ve Türk cumhuriyetli küresel alıcılar rotasını Türkiye’ye çevirdi. Bu yılın ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artışla 674 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektör, ihracatta yılsonunda rekor kırmayı hedefliyor.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen ve ayakkabı sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen “Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı”, Antalya Granada Luxury Belek’ye kapılarını açtı. Fuarda 200 yerli katılımcı son kreasyonlarını yabancı alıcılara sergiledi. ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Balkan ülkeleri ve Türk cumhuriyetler başta olmak üzere toplam 40 ülkeden bin 500 yabancı alıcının ağırlandığı fuar sektörün toplam ihracatına büyük katkı vermeyi hedefliyor. Yılık 550 milyon çift ile dünyanın altıncı büyük ayakkabı üreticisi olan Türkiye, adım adım ilk üçü zorluyor. Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektör için yurtiçi fuarın önemi büyük.

"Fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz"

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Yabancı ziyaretçide 2019’a göre yüzde 100’e yakın bir artış oldu. Bu artışta Çin kaynaklı tedarik probleminin ciddi payı var” dedi. Çin kaynaklı tedarik sorunlarının özellikle Avrupalı alıcıyı olumsuz anlamda etkilediğini söyleyen Demir, navlun ve hammadde fiyatlarındaki artışların tüm dünyada problem olduğunu kaydetti. Demir, “Mevcut durum hemen her sektörde olduğu gibi ayakkabıda da küresel alıcıların rotasını Türkiye’ye çevirmesine neden oldu. Yabancı ziyaretçide bu yıl 2019’a göre yüzde 100'e yakın artış yakaladık. Ülke olarak bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Ayakkabı ihracatında yılsonunda 1 milyar doları aşacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

Kadın ayakkabı üretimine yönelik sektörde 17 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve ağırlıklı olarak yurtdışına satış yaptıklarını kaydeden Gizelli Shose’un Yöneticisi Cem Avcı, 2016 yılı sezonu itibaren sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını, bu yıl sektörde artış öngördüklerini söyledi. Avcı, Ukrayna, Kazakistan, Türk cumhuriyetleri ve Afrika'da Nijerya’ya ihracat yaptıklarını aktardı.

El yapımı ayakkabı ihracat elçisi olacak

Beta ayakkabı tarafından fuar için tasarlanan üzeri özel taşlarla kaplı özel tasarım ayakkabı özellikle yabancıların ilgi odağı oldu. Yapımı iki hafta süren ayakkabının üzerinde 100’ün üzerinde özel taş bulunuyor. El yapımı ayakkabı, Eksposhoes sonrasında yurtdışında düzenlenecek fuarlarda “Made in Turkiye” etiketiyle sergilenecek. Fuarda el yapımı özel tasarım ayakkabılarının dikkat çektiğini ifade eden Beta Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Yıldız, bu ayakkabıyı tasarlarken tamamen modada Türkiye’nin ve sektörün geldiği noktayı dünyaya göstermeyi odak noktalarına aldıklarını kaydetti. Ticaretin her zaman yapıldığını, ancak öncelikli hedeflerinin üretim kalitesi ve fiyat rekabeti açısından dünyada ilk 5’te olan ayakkabı sektörünü küresel ölçekte daha üst sıralara taşımak olduğunu bildiren Yıldız, “Tasarladığımız bu ayakkabı fuarın ilgi odağı oldu. Yurt dışında Milano’da düzenlenecek ve bizim de katılım göstereceğimiz fuarlarda sergilenecek. Almanya, Rusya, Ukrayna, Polonya ve Arnavutluk öncelikli ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor” diye konuştu.