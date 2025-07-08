Ayakkabı, çanta ve tekstil zinciri iflasın eşiğinde: Konkordato süreci başladı!
Artan maliyetler yerli markaları zorlu bir yol ayrımına sürüklerken ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Talipsan ile bağlı iki şirketinin de konkordato sürecine girdiği öğrenildi. 4 ilde toplam 19 mağazası bulunan şirkete mahkeme üç aylık süre verdi.
Konya merkezli DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık konkordato sürecine girdi.
Ayakkabı, çanta ve tekstil alanında faaliyet gösteren şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordatoya başvurduğu öğrenilirken, mahkeme şirketlere üç aylık mühlet verdi.
Süreci denetlemek üzere 3 konkordato komiseri görevlendirildi. Şirketler için mahkemenin verdiği süre 30 Eylül 2025'te sona erecek.
Merkez Konya'dan İstanbul'a taşındı
1991'de kurulan Talipsan Mağazacılık 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşımıştı. Marka çatısı altında faaliyet gösteren DGN Ayakkabıcılık ile Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla bilinirken şirketin toplam 4 ilde 19 mağazası bulunuyor.