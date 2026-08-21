Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor, yüzde 50 indirimli tasfiye satışı başladı

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İngiltere perakende sektöründeki sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Ayakkabı perakendecisi Wynsors World of Shoes, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 17 mağazasının kapısına kilit vuracağını açıkladı.

Kapanacak şubelerde müşterilere son kez alışveriş yapma fırsatı sunmak amacıyla tasfiye kampanyaları başlatılırken, şirketin internet sitesindeki yaz indiriminde bazı ürünlerin fiyatları yarı yarıya düşürüldü.

Mağaza kapatma kararı, Wynsors'un sahibi Modella'nın yaz başında kira maliyetleri ve işten çıkarmalar konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi.

Şirketten müşterilere veda mesajı

Wynsors, bazı mağazaların kapatılacağını doğrulayarak müşterilerine teşekkür etti.

Şirket açıklamasında, bazı Wynsors mağazalarının kapılarını kapatacağını duyurmaktan üzüntü duyulduğu belirtilirken, yıllardır mağazalardan alışveriş yapan ve şirkete destek veren müşterilere teşekkür edildi.

Şirket, müşterilerin desteğinin mağaza çalışanları için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kapanacak 17 Wynsors mağazası belli oldu

Şirketin kapatma kararı aldığı mağazaların bulunduğu bölgelerin tam listesi şöyle: Crewe,

Leeds, Sheffield, Wakefield, Fleetwood, Burnley, Oldham, Salford, Bury, Rochdale, Hanley, Birkenhead, Bootle, Bacup, Bolton, Gateshead, Sunderland.

Mağazalarda tasfiye satışları başladı

Kapanış kararıyla birlikte bazı şubelerde büyük tasfiye kampanyaları da devreye alındı.

Hanley mağazasında müşterilere yüzde 30'a varan indirimler sunuluyor. Rochdale şubesinde ise tüm ürünlerin satılmasını hedefleyen "her şey gitmeli" kampanyası başlatıldı. Benzer bir tasfiye satışı Crewe mağazasında da uygulanıyor.

İnternet sitesinde indirim yüzde 50’ye çıktı

Wynsors mağazalarına yakın olmayan tüketiciler de şirketin internet sitesindeki kampanyalardan yararlanabiliyor.

Zincirin online mağazasında devam eden yaz indirimi kapsamında bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan fiyat indirimleri uygulanıyor.

Ancak şirket tamamen faaliyetlerine son vermiyor. Haberde özellikle Wynsors'un internet sitesinin kapatılmayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla 17 fiziksel mağazanın kapanmasına rağmen markanın online satışları devam edecek.

Perakende sektöründe kapanma dalgası

Wynsors'un kararı, İngiltere'deki geleneksel perakende sektörünün zorlu bir dönemden geçtiği sırada geldi. Geçen yıl WH Smith'ten TG Jones'a dönüştürülen zincirin 150'ye kadar mağazası kapanma riskiyle karşı karşıya.

Aksesuar zinciri Claire's ise bu yıl iflas koruma sürecine girmiş ve nisan ayında bağımsız olarak faaliyet gösteren 154 mağazasının tamamını kapatmıştı.

Cardzone'un Witham şubesinde de kapanış öncesinde yüzde 90'a varan tasfiye indirimi başlatıldı.