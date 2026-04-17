Ayakkabı devini iflastan kurtaran sürpriz hamle: Hisseler bir günde yüzde 582 yükseldi

Şubat ayında ABD'deki tüm tam fiyatlı mağazalarını kapatan ayakkabı perakendecisi Allbirds, ayakkabı üretiminden yapay zekaya yöneleceğini duyurunca hisseleri yüzde 582 oranında yükseldi.

11 yıllık hikayenin sonu

Allbirds, 2015 yılında, plastik ve petrol ürünleri yerine doğal malzemelere dayanan yeni bir ayakkabı kategorisi yaratmak amacıyla kurulmuştu. Merinos yününden üretilen ilk ayakkabısını 2016′da piyasaya süren şirket, özellikle markanın rahatlığı ve sürdürülebilirliğine ilgi duyanlar arasında anında büyük bir başarı yakaladı.

Satışlar yüzde 50 düştü

Ardından iddialı mağaza açılışları ve 2021′de halka arz geldi. Ancak trend değişimi, rakiplerin piyasaya girmesi ve artan müşteri edinme maliyetleri son yıllarda işlerin yavaşlamasına yol açtı. 2022 ile 2025 yılları arasında satışlar yaklaşık yüzde 50 düşerek 298 milyon dolardan 152 milyon dolara geriledi.

127 milyon dolarlık dönüş

Adım adım iflasa yaklaşan şirket, Wall Street'te büyük heyecan yaratan yapay zeka patlamasına katılma hamlesi ile bir günde 127 milyon dolar değer kazanarak sıra dışı bir dönüşe imza attı.

Şirket iş modelini yapay zeka hesaplama altyapısına kaydırdığını ve NewBird AI adını alacaklarını duyururken, 2026'ının ikinci çeyreği için 50 milyon dolarlık bir fonlama anlaşması yaptığını da açıkladı.

Şirket, yaptığı açıklamada yüksek performanslı ve düşük gecikmeli yapay zeka işlem donanımına öncelik vereceğini, bu donanıma uzun vadeli kiralama anlaşmalarıyla erişim sağlanarak, spot piyasalar ile büyük ölçekli sağlayıcıların güvenilir biçimde karşılayamadığı müşteri talebinin karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

Bir zamanlar Wall Street'in gözdesi olan ve değeri 4 milyar doların üzerinde olan Allbirds, geçen ay fikri mülkiyetini ve diğer varlıklarını 39 milyon dolara aksesuar sektörüne odaklanan marka yönetim şirketi American Exchange Group'a satmak üzere bir anlaşma imzalamıştı.