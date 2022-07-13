Ayakkabı devleri işe alım ve yatırımları durduruyor

Yener KARADENİZ

Federasyona üye yöneticiler ile yapılan ankete göre katılımcıların üçte ikisi, önümüzdeki aylarda yeni işe alım ve buna bağlı olarak yeni yatırım da planlamıyor.

Üyeleri arasında Nike’dan Colombia’ya Foot Locker’dan Skechers’a ve Converse’e kadar birçok üyesi marka bulunan federasyonun yaptığı çalışmaya göre bir başka tersine dönüş de yatırımlarda meydana geldi. Katılımcıların önemli bir kısmı sermaye harcamalarını duraklattıklarını söyledi. 3'te biri stoklarının azalmasını beklediklerini söyledi. Ayakkabı şirketlerinin en büyük sorununun tedarik zinciri maliyetleri olduğunu söyleyenlerin payı geçen yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 60’tan yüzde 20’nin altına düştü. Ankete göre iyi haber ise salgın döneminin en büyük sorunları arasında yer alan tedarik zinciri kaynaklı sorunların artık önemini kaybetmesi oldu.

Fiyatlarda düşüş bekleniyor

Ayakkabı markaları ve perakendecileri, bu cephede bir yıllık kesintiden sonra artık tedarik zinciri maliyetleri konusunda endişelenmiyorlar. Öte yandan yöneticilerin yüzde 43.3'ü önümüzdeki altı ay boyunca ayakkabı fiyatlarında düşüş bekliyor. Söz konusu gelişmede artan gıda ve enerji fiyatlarının tüketici davranışları üzerindeki etkisinin önemli olduğu belirtildi. Gelişmelerin Türkiye’de de ayakkabı fiyatlarına yansıması bekleniyor.