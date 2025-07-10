Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait Salıcı: Ayakkabı sektörü hiç olmadığı kadar zor durumda

Özlem SARSIN/İZMİR

Ayakkabı ve Yan Sanayi Sektörü’nün mevcut du­rumunu ele almak üzere İzmir’de Adım Adım Dönüşüm pa­neli düzenlendi. Ayakkabı Yan Sa­nayicileri Derneği (AYSAD) Baş­kanı Sait Salıcı, panelde yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıldır sek­törün hiç olmadığı kadar zorluk­lar içerisinde bulunduğunu söyle­yerek, ekonomi yönetiminin sek­törleri kendi kaderine bıraktığını ifade etti. Sanayicilerin dayana­cak gücünün kalmadığını belirten Salıcı, “Her gün gerek siyasi gerek ekonomik olaylar görüyoruz, gün­dem o kadar hızlı değişiyor ki artık takip edemez olduk. Fakat bu geçi­ci halin artık çok uzun sürdüğünü söylemek isterim” dedi.

Sektörün yüksek enerji ve iş­çilik maliyeti, talep daralması ve ucuz ithal ürünler nedeni ile zorlu bir dönem içinde olduğunu kay­deden Salıcı, “Ayakkabı yan sana­yi emek yoğun, yüksek potansi­yelli bir sektördür. Büyük bir üre­tim ekosistemine sahip. Ancak bu ekosistem bugün birçok yönüyle sınavlar veriyor. Yükselen enerji ve işçilik maliyetleri, uzak doğu kaynaklı düşük fiyatlar, nitelik­li iş gücü bulmakta zorluklar ve dijitalleşmeye ayak uydurmaya ihtiyaç sorunlarımız var. Ve son dönemde sektörümüzü nefessiz bırakan büyük dalgalar ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Konkordato süreci bu kadar kolay olmamalı”

2018 yılında sektörün konkor­datolardan nasibini en çok alan sektör olduğunu dile getiren Sa­lıcı, “Birçok firma kapandı, borç­ların altından kalkan ve hayatına devam edenler oldu. Fakat dön­dük dolaştık 2018 yılına döndük gibi görünüyor. Son birkaç aydır aldığımız haberlerde hiç umma­dığımız firmalar bu sürece girmiş durumdalar. Bu durumun bu ka­dar kolay olmaması gerektiğini her ortamda dile getiriyoruz. Bu konkordato süreçlerinin bu kadar kolay olmaması gerektiğini, bir ki­şiyi kurtaracaksınız diye 100 kişi­yi batırmanın anlamı olmadığını her ortamda söylüyoruz. Bu kadar kolay konkordato alınmaması la­zım” şeklinde konuştu.

“Rekabetçiliğimizi kaybettik”

Sektörün talep daralmaları ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Salıcı, “Pandemi sürecinden son­ra sektörümüz büyük bir arz oluş­tu. Üretim ve kapasiteler arttı. Fa­kat bugün öyle bir talep yok, tale­bin karşısında arz fazlası var ve inanılmaz bir rekabet var” ifade­lerini kullandı. İthalatın da sek­törün canını yakan önemli bir ko­nu olduğunu söyleyen Salıcı, şöy­le devam etti, “Mısır’dan bugün ithalat oranı son 5 yılda %1400 artmış. Çin’den yarı mamul gelip Mısır’da montajlanıp Türkiye’ye gönderilmesi ve buradaki üretici­lerimiz için haksız rekabete sebep olması da büyük bir so­run. Özellikle bu dönemde fiyat odaklı rekabet modeli iflas etmiş­tir. Artık ucuz ürünlerdeki reka­betçiliğimizi kaybettik. Daha kat­ma değerli ve dayanıklı ürünler yapmak zorundayız.” Salıcı, reka­betin fiyat yerine tasarım, teslim süresi ve sürdürülebilirlik kriter­leri üzerinden yeniden tanımlan­ması gerektiğine vurgu yaptı.

“Türkiye ekonomi yönetimi emek yoğun işlerden ümidini kes­ti” diyen Salıcı, eğer emek yoğun iş­ler göz ardı edilirse, üretim ruhu da istihdamın omurgasının da zayıf­layacağına işaret etti. Sektör fuar­larının önemine de değinen Salıcı, “Bu dönem kolay değil, hepimiz ay­nı gemideyiz, birlik olursak bu dö­nemi de aşacağız. Bu yüzden Adım Adım Dönüşüm diyoruz” dedi.

“Ar-Ge’ye önem vermeliyiz”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Erkan Zandar da sektörün Ar-Ge’ye gereken önemi vermediğini söyleyerek, “Dünya üzerinde farklı ülkeler farklı oranlarda Ar- Ge’ye para harcıyor. GSMH’nın yüzde 6,5’uğunu Ar-Ge’ye harcayan bir numaralı ülke İsrail, arkasında Güney Kore ve Tayvan geliyor. Türkiye yüzde 1,4 orana sahip. Yani biz ülke olarak Ar-Ge’ye bütçe ayırmayan bir ülkeyiz. Sektörümüz de geçtiğimiz 20 yıl içinde bu konulara fazla önem vermedi. Bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz. Adım Adım Dönüşüm’ün içine ilave etmemiz gereken konulardan bir de Ar-Ge’dir” dedi.