Ayakkabıcılar 1 milyar dolar barajını aşıyor

05 Nisan 2019

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren 1.000’in üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy’de ayakkabı sektörünün duayenlerini ağırlamaya devam ediyor.

6 Nisan’a kadar devam edecek AYMOD Fuarı’nı ziyaret eden ayakkabı Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, “Mart sonu itibariyle Ayakkabı sektöründe ihracatımız 295 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz yıl sektörümüz 888 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bizim yıllardan beri sektör ihracatında 1 milyar doların üzerine çıkma hedefimiz var. İhracatın Mart sonu 295 milyon dolar olması bizi umutlandırdı. İnşallah bu yılın sonunda ayakkabı ihracatında 1 milyar doların üzerine çıkacağız. Hedeflerimize ulaşmamızda AYMOD’un katkısı da büyük. Türkiye’nin ayakkabıda 1-2 milyar dolarlık cirosu var. Bunun 300 milyon dolarının bu fuarda gerçekleşmesi oldukça mümkün” diye konuştu.

“Türkiye’de başka sektör yok böyle fuarı 61’e ulaşmış”

Büyükekşi, Ayakkabı sanayinin Türkiye fuarcılığının önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “AYMOD Fuarı’nın 61’incisini düzenliyoruz. Bu gerçekten sektörümüz adına çok önemli bir durum Avrupa’da bile böylesine uzun soluklu fuarlara rastlamak zor. 61 tane fuarı bir sezon bile ara vermeden yapmak dile kolay. Türkiye’de başka sektör yok böyle fuarı 61’e ulaşmış. Yılda iki kez düzenlediğimiz fuarda 30 yılı devirmişiz. Bunun içinde darbeler var. Krizler var. Depremler var. Bütün bunlara rağmen sektör birlik beraberlik içerisinde fuarcısıyla, derneğiyle, vakfıyla, üyeleriyle, yan sanayicisiyle bir bütün olarak birbirine destek olarak AYMOD’u bu günlere taşıdılar. Ben yıllarca sektörümüzü birlik beraberlik konusunda diğer sektörlere örnek olarak gösterdim. Bu birlik beraberliğin meyvesi olarak da ayakkabı sektörü hedeflerinden hiç şaşmadı ve her zaman önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirdi.”

CNR Holding organizasyonunda Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) desteğinde 60 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda, Rusya’dan ABD ve Avrupa’ya kadar 60 ülkeden alım heyeti ağırlanıyor. 450’nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlenen AYMOD’da, yüzde 30’u yabancı olmak üzere, 30 binin üzerinde ziyaretçi hedefleniyor.