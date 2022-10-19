Ayaydın-Mroglo markaları JamlCo le Rusya’ya açılıyor

Yurtiçinde 250, yurtdışında ise 60’a yakın mağazası bulunan Türkiye’nin en büyük hazır giyim gruplarından Ayaydın-Miroglio, Rusya’ya açılıyor. Timberland, New Balance, DKNY ve Escada gibi dünya devlerinin Rusya distribütörlüğünü yapan JamilCo ile master franchise anlaşması imzalayan grup, önümüzdeki yıl ülkede 6 İpekyol mağazası açmayı, 5 yıl içinde ise bu rakamı diğer markaları Machka ve Twist’in de dahil olmasıyla 30’a çıkarmayı hedefliyor. Rusya pazarından çok umutlu olduklarını söyleyen Ayaydın-Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın, ülkenin kendileri için ikinci bir Türkiye olma potansiyeli taşıdığını belirtti.

İlk yıl 6 mağaza açacak

Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından birçok Batılı marka ülke pazarından çıkmış ya da faaliyetlerini durdurmuştu. Hali hazırda çıkacağını açıklamasına rağmen yine birçok fast fashion devinin durumu ise belirsizliğini koruyor. Gelişmeler üzerine birçok yerli marka da Rusya’da oluşan boşluğu doldurmak için harekete geçmiş ancak hiçbiri kendi ismi ile ülkeye girme cesaretini gösterememişti. Bu dönemde kendi ismi ile Rusya’ya yeni açılan ilk marka Ayaydın-Miroglio oldu. Bünyesinde İpekyol, Machka ve Twist gibi markaları bulunduran grubun Genel Müdürü Uğur Ayaydın, JamelCo ile çok daha önce İtalyan ortakları Miroglio vasıtası ile iletişim kurduklarını ancak görüşmelerin o dönem olumlu sonuçlanmadığını anlattı. Batılı markaların çıkışı ile yeniden bir fırsat oluştuğuna dikkat çeken Uğur Ayaydın, “Görüşmelerimiz hızlıca sonuçlandı ve JamelCo ile master franchise anlaşması imzaladık. İlk toptan siparişlerini verdiler. Mal satmaya başladık. Önümüzdeki yıl kendi konseptimizle mağazalarımızı açmış olacağız. Ağırlıklı olarak İpekyol ile olacağız ama ilerleyen zamanda Twist ve Machka da olacak. İlk 6 mağazayı 5’i Moskova’da biri de St. Petersburg’da olmak üzere bölgenin en önemli alışveriş merkezlerinde açacağız. Daha önce Rusya pazarında yoktuk. Bu anlaşma ile ilk kez girmiş olacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise mağaza sayımızı 30’a çıkaracağız” dedi.

Inditex ve H&M belirsizliği sürüyor

Ancak savaşın yanı sıra geçen ay ilan edilen seferberlik ülkede belirsizliğin devam etmesine yol açıyor. Aynı belirsizlik Indidex markaları ve H&M’in durumu için de geçerli. Bu grupların Rusya’dan çıkıp çıkmadığının netlik kazanmadığına dikkat çeken Ayaydın, şöyle devam etti: “ABD markalarının çoğu çıktı. Ama özellikle Indİtex grubu ve H&M için belirsizlik devam ediyor. Kesin karar vermediler. Son dönemde ilan edilen seferberlik emri ile birlikte ülkeden ciddi bir kaçış başladı. Haliyle perakende sektörü de bu durumdan etkilendi. AVM trafikleri yüzde 50 civarında düşüş sergiledi ama zamanla toparlayacak diye bekliyoruz. 2023’te açacağımız mağazaların performansı ve tüketici ilgisi, sonraki dönemdeki adımlarımız üzerinde belirleyici olacak. Rusya’dan çok umutluyuz. Bizim açımızdan Rusya’nın önümüzdeki süreçte Türkiye gibi bir pazar olma ihtimali var. Bu nedenle çok önemsiyoruz.”

Mısır’a da açılıyor

Hali hazırda 16 civarında ülkede mağazası bulunan grup, Rusya’nın yanı sıra farklı ülkelere de girmeye devam ediyor. Bu ülkelerden biri de Mısır oldu. Uğur Ayaydın, geçen hafta da Mısır’da anlaşma imzaladıklarını ve önümüzdeki yıl ülkenin başkenti Kahire’de2 mağaza açacakları bilgisini verdi. Ayaydın, 3 yıl içinde ise ülkedeki mağaza sayılarını 5’e çıkaracaklarını söyledi.

Lüks markaların Rus temsilcisi JamilCo ile yürüyecek

JamilCo, 1993’te Khaled Jamil tarafından kurulan ve aradan geçen sürede lüks moda perakende holdingi haline gelen bir şirket olarak öne çıkıyor. Burberry, Dior, Hermès, Salvatore Ferragamo gibi çok daha lüks markanın dağıtım haklarını ve pazarlama faaliyetlerini de yürüten şirket, New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada markalarının distribütörlüğünü yapıyor. Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Sochi ve Rostov-on-Don'da 150'den fazla mağazayı yöneten JamilCo’nun 2021 yılı geliri 11,2 milyar ruble, net kar da 1,2 milyar ruble olarak gerçekleşmişti. JamilCo, Miroglio Grubun markası Elena Miro’nun da Rusya faaliyetlerini yönetiyor.

Türkiye mağazacılıkta doyuma ulaştı

Birçok marka gibi Ayaydın-Miroglio Grubu da son dönemde yurtdışını önceliklendiren gruplardan biri. Uğur Ayaydın, bunun sebebini Türkiye’de mağazalaşma anlamında doyuma ulaşılması olarak açıklarken, “Çok yeni bir AVM ya da öne çıkan bölge olmadığı sürece Türkiye’de yeni mağaza açmayı planlamıyoruz. Fiziksel mağazacılıkta Türkiye doyum noktasına ulaştı. Biz de ağırlığımızı yurtdışına verdik. Onun için ağırlıklı strateji olarak yurtdışında büyümeyi önceliklendirdik. Kesinleşmiş yeni bir ülke yok ama görüştüğümüz birkaç ülke daha var. Yurtiçinde hali hazırda 251, yurtdışında ise 16 ülkede 59 mağazaya ulaştık. Türkiye’de en Galataport mağazamızı açtık. İlerde Tersane İstanbul Projesinde olacağız. Kendini yenilemeyen AVM’lerde ise verimlilik adına mağazalarımızı kapatıyor olacağız” ifadelerini kullandı.