Ayçiçeği ön alım fiyatı açıklandı

23 Ağustos 2019

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı ayçiçeği hasadının bölge genelinde devam ettiğini hatırlattı.

Dünya genelinde yağlık ayçiçeği rekoltesinde meydana gelebilecek artış ya da azalış ve bunun gibi birçok faktörün ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olduğuna işaret eden Eraslan, tüm faktörleri dikkate alarak bölgede ayçiçeği alımını başlattıklarını belirtti.

Bu sezon 15 noktada ayçiçeği alımı yapacakları bilgisini paylaşan Erarslan, şunları kaydetti:

"Birliğimiz yönetim kurulu, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlemiştir. KARADENİZBİRLİK, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de tüm mevcut şartları değerlendirerek üreticimiz lehine azami gayret gösterecektir. Piyasa şartlarını daima dikkate alan birliğimiz, spekülatif hareketlere karşı üreticilerini korumayı görev bilmektedir. Üreticimizin alın terinin ucuz fiyatlarla istismar edilmesini, hiçe sayılmasını engellemek en önemli görevlerimizden biridir. Birlik olarak bu sezon hedefimiz 40 bin ton ayçiçeği ürününü mübayaa etmektir."

Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı.

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeği üretiminin stratejik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 20 - 30'luk bölümünün Trakya Birlik tarafından satın alındığı belirtilen açıklamada "2019 - 2020 iş yılı Türkiye yağlık ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400,1 milyon 450 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmekte olup halihazırda Birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ortaklarınca ayçiçeği alım kampanyasında 408 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Üreticinin menfaati ön planda tutuldu

Yağlık ayçiçeği üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanarak üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında Trakya Birlik'in 2 aydır çalışma ve temaslar yürüttüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tarım Bakanlığımız riyasetinde, Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz, başta birliğimiz olmak üzere üretici örgütleri ve bitkisel yağ sanayicileri olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar ve istişareler neticesinde gerek tarımsal üretimin gerekse de tarımsal üretime dayalı yerli ve milli sanayinin sürdürülebilirliği birlikte değerlendirilerek çiftçi memnuniyetinin sağlanacağı fiyat seviyesi olarak yüzde 40 yağlı standart ürün için 2 bin 500 TL/ton alım fiyatı tespit edilerek Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli tarafından 8 Ağustos tarihinde ilan edilmiştir. Bu çerçevede belirlenen alım fiyatının yurt içinde 31.01.2020 tarihine kadar cari kılınmasını sağlayacak Gümrük Vergisi uygulaması 22 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gelinen bu noktada, Birliğimizce 2019 - 2020 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatının belirlenmesi hususunda 23 Ağustos 2019 tarihinde Yönetim Kurulumuzca toplanılarak Bakanlığımızın açıkladığı yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2 bin 500,00 TL/ton fiyat üzerinden uluslararası sözleşme kriteri olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için alım fiyatı 2 bin 650 TL/ton olarak belirlenmiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2 bin 875,00 TL/tona karşılık gelmekte olup bu doğrultuda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün üzerinden her yüzde 1 ilave yağ oranı için yüzde 1,5 oranında 37,5 TL/tona tekabül eden yağ primi ödenecektir."

Açıklamada, Türkiye için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği üretiminin kendi kendine yeter üretim seviyelerine ulaşmasında temel faktör olan üretici memnuniyetinin sağlanması noktasında desteklerinden dolayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bölge milletvekilleri, bürokratlar ve çiftçilere teşekkür edildi.

Kaynak: AA