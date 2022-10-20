Ayçiçeğinde hasat bitti, gümrük vergisi yüzde 5’e çıkarıldı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 0 olan gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar uyarınca, Kosova ve Bosna Hersek dışından yapılan ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi yüzde 5 olarak uygulanacak. Kosova ve Bosna Hersek’ten gerçekleştirilecek ithalatta ise gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

Kaynaklar, ayçiçeği hasadının büyük ölçüde tamamlandığını ve üreticinin ürünü elinden çıkardığını belirtirken, bunun zamanlamasının çok doğru olmadığını bildirdiler. Kaynaklar, gümrük vergisinin hasat öncesi yükseltilmesinin yerli üreticiyi daha fazla koruyacağını kaydettiler.

Öte yandan, 1512.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu ham ayçiçek yağı ithalatında ise haziran ayında sıfırlanan vergi oranı, Eylül’de yüzde 10’a yükseltilmişti.