Ayçiçeğinden verim alamayan üretici kanolaya yöneldi

İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda bölgede yağış miktarı azaldı. Kurak ve sıcak geçen mevsimler nedeniyle birçok göl ve baraj kuruma noktasına geldi.

Kuraklık nedeniyle özellikle ayçiçeğinden istediği verimi alamayan üreticiler, alternatif ürün olan kanolaya yöneldi. Bölgede kanola üretiminin arttırılması ve çiftçilerin birim alandan daha fazla verim alması için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Edirne'deki 600 üreticiye 12 bin 800 kilogram kanola tohumu dağıttı.

Bakanlığın da verdiği desteklerle üreticiler kuraklıktan etkilenmemek için alternatif ürünlere yöneldi. Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse,kurak geçen mevsimler ve yağış azlığı nedeniyle birçok göl ve barajın kuruma noktasına geldiğini belirterek bu nedenle suya ihtiyaç duyan ürünlerde üreticilerin verim kaybı yaşadığını vurguladı.

Tedbirlere rağmen ayçiçeğinde verim azaldı

Edirne'de de son 2 yıldır kuraklık nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşandığını anlatan Köse, üreticilerin zarar görmesini engellemek için ciddi tedbirler alındığını söyledi. Köse, alınan tedbirlere rağmen ayçiçeğindeki verimin azaldığını, bu nedenle Edirne'de üreticilerin kanola ekimine yöneldiğini ifade etti. Edirne'de 2024 yılında 27 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldığını dile getiren Köse, bu kapsamda 8 bin 700 ton civarında ürün elde ettiklerini belirtti.

Kanola ekili alan 2 katına çıkacak

Kentte kanola ekili alanı 2 katına çıkarmak istediklerini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"TAKE Projesi kapsamında Edirne'deki 600 üreticiye 12 bin 800 kilogram kanola tohumu dağıttık. Yüzde 50 çiftçimiz, yüzde 50 Bakanlık katkısı olarak gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık 26 bin dekar alanı kapsıyor. 50 bin dekardan fazla alandan 17 bin ton ürün elde etmeyi amaçlıyoruz. Sadece dağıttığımız tohumlardan 10 bin ton ürün elde edeceğiz. Edirne kanola ekiminde ilk 4 sıradaydı. Önümüzdeki yıl inşallah bir veya ikinci sıraya yerleşecek. Bu sene ekilen kanolanın gelecek sene temmuz ayı gibi hasadına başlanacak."

Köse, Türkiye'de yağ açığını kapatmak ve üreticilerin gelirini yükseltmek istediklerini, bu kapsamda Bakanlığın kanolaya dekar başına verdiği desteğin yüzde 27 artışla 930 liraya çıkarıldığını söyledi.

"Kanolanın getirisi daha iyi"

Küçükdöllük köyünden çiftçi Mehmet Taşkın ise kuraklık nedeniyle bu yıl kanola ektiğini belirtti. Kanolanın ayçiçeğine nazaran daha verimli olduğunu anlatan Taşkın, "Geçen sene aşırı kuraklık nedeniyle ayçiçeğinden verim alamadık. Dönümde 50-60 kilogram ürün alabildik. Bu da masraflarımızı karşıladı. Kanolanın getirisi daha iyi. Ürün kuraklığa da dayanıklı." dedi.

Taşkın, kanola ektikleri için devletten tohum desteği aldıklarını sözlerine ekledi.