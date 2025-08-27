Ayçiçek yağı ithalat vergisi düşürüldü! Tohumda uygulama dönemleri güncellendi

Ayçiçek tohumu yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı 6 puan düşürülerek yüzde 30'a çekilirken, ham ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisi uygulama tarih aralıkları da güncellendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ayçiçek tohumu yağı ithalatında Kosova'dan yapılanlar hariç olmak üzere yüzde 36 olarak uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 30'a çekildi.

Yeni tarife 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

Aynı karar çerçevesinde, ham ayçiçeği tohumu ithalatı için kararla belirlenen dönemlerde yüzde 12 olarak uygulanmakta olan gümrük vergisi oranında uygulama tarih aralığı değiştirildi.

Buna göre, 1206.00.91.00.11 ve 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ham ayçiçeği tohumu için yüzde3 ve yüzde 20 olarak uygulanan ancak listenin 6 numaralı dip notunda 1 Ocak-30 Nisan ve 15 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yüzde 12 olarak uygulanması öngörülen gümrük vergisinde bu dönem 1 Ocak-31 Mayıs ve 1 Ekim-31 Aralık olarak güncellendi.