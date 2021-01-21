Ayçiçek yağı mercek altında!

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, son dönemlerde fiyatı olağanüstü artan ayçiçieği ve yumurtayı mercek altına alarak, bu ürünlere yönelik fiyat denetimlerini hızlandırdı.



Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son dönemlerde fiyat artışından şikayet edilen; ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri üzerine bu ürünlere yönelik denetimlerin arttığı belirtildi.



Son denetimlerde 562 işletme ve 9 bin ürün incelendi



Açıklamada, vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetleri üzerine başlatılan denetimlerin devam ettiği belirtilerek, 19-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde denetim yapıldığı bildirildi.



Son denetimlerde 562 işletmeye ait 9 bin 870 ürünün denetlediği kaydedilen açıklamada, firmaların savunmalarının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin-100 bin lira arasında, stokçuluk yapanlara ise 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.



Bugüne kadar kesilen ceza 11,9 milyon lira



Öte yandan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağlarken, bunlara 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı’nın koordine ettiği kurulda, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcileri yer alıyor.



Bu arada Reklam Kurulu da fahiş fiyat artışı yapan ve COVID-19’u aldatıcı reklamlarla fırsata çevirmeye çalışan 303 firmaya da 13.3 milyon lira idari para cezası uyguladı.