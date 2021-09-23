Aydem, Akköprü HES için en yüksek teklifi verdi

Akköprü Hidroelektrik Santrali'nin (HES) özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ sundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait Akköprü HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi sunan firma, 605 milyon lira bedelle Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ oldu.