Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz için SPK'ya başvurdu





Aydem Enerji’nin iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt geneline yayılmış, 25 modern yenilenebilir enerji santrali ile 1.020 MW kurulu güce ulaşarak yıllık brüt 3,2 TWh* enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.



Verilen bilgiye göre; Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerine yayılmış hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı santralleriyle elektrik üreterek yenilenebilir enerjide 25 yılı aşkın bilgi ve birikime sahip olan şirket, hibrit yatırımlar için 2021'i başlangıç yılı olarak belirledi. Hibrit santraller sayesinde mevcut santrallerin kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve elektrik üretimlerinin artması planlanıyor.

BM'nin "Küresel İlkeler Sözleşmesi" imzacıları arasında yer alıyor

İnsan kaynağına yaptığı yatırımlarla "Great Place to Work Türkiye Enstitüsü" tarafından "Great Place To Work (Harika İş Yeri) Sertifikası"na layık görülen Aydem Yenilenebilir Enerji, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alıyor.



Faaliyet alanıyla doğrudan ilişkili olarak doğal kaynakların geleceği için yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapan Aydem Yenilenebilir Enerji, söz konusu yatırımlarla Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta gelişmesine katkı sağlıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, 2020 yılında şirketlerin paydaşları için sunduğu fırsatları "çevresel", "sosyal" ve "yönetişimsel" çerçevede değerlendiren ESG performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketleri Vigeo Eiris/Moody’s tarafından "Türkiye’de elektrik sektörü lideri" olarak belirlendi.

"Hibrit üretim tesisi yatırımlarıyla portföyümüzün çeşitliliğini artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı, global anlamda her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor. Yenilenebilir kaynakların cazibesi giderek artarken biz de sektörümüzün en büyük ve öncü oyuncularından biri olarak şirketimizin potansiyeline güveniyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji, 25 yılı aşkın sektördeki birikimiyle portföyünün tamamı sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşan ülkemizin en büyük şirketi konumunda. 25 modern yenilenebilir enerji santralimizle ülkemizin dört bir yanında enerji üretiyoruz. 2021 yılı içinde hibrit üretim tesisi yatırımlarımızla portföyümüzün çeşitliliğini artırıyoruz. Teknoloji tabanlı olarak gelişmeye devam ederek kurulu gücümüzü geçmişte olduğu gibi artırmayı hedefliyoruz.” dedi.