Ayder'e ulaşım 35 dakikaya düşecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin üzerinden Ayder Yaylası’na ulaşan güzergâhta çalışmalar sürüyor. Toplam 36,5 kilometrelik yol projesinin tamamlanmasıyla güzergâh 1,5 kilometre kısalacak, Ayder’e ulaşım süresi ise 20 dakika azalacak.

Çamlıhemşin Tüneli pazartesi günü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik bölümün pazartesi günü trafiğe açılacağını açıkladı.

Daha önce yaklaşık 8 kilometrelik kesimin hizmete alınmasıyla birlikte, yeni açılışın ardından projenin tamamlanan bölümü toplam 10 kilometreye ulaşacak.

Ayder Yaylası yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor

Projenin özellikle turizm açısından önem taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, Ayder Yaylası’nın her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

Kış ve yayla turizminin gelişmesiyle güzergâhtaki trafik yoğunluğunun arttığını kaydeden Uraloğlu, mevcut yola yeni şeritler eklenerek kapasitenin artırıldığını ve daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projede 3 tünel ve 5 köprü bulunuyor

Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu projesinde üç tünel yer alıyor.

955 metrelik Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli ile güzergâhtaki tünellerin toplam uzunluğu 3 bin 670 metreyi buluyor.

Projede ayrıca Akkaya, Şenyamaç, Fırtına Deresi, Hala Deresi-1 ve Hala Deresi-2 olmak üzere toplam 345 metre uzunluğunda beş köprü bulunuyor.

Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürüyor.

Hala Tüneli’nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarının tamamlandığı, Hala-2 Tüneli’nde de kazı ve destekleme çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Hala-2 Tüneli’nde kemer betonu imalatlarına devam ediliyor.

55 dakikalık yol 35 dakikaya düşecek

Projenin tamamlanmasıyla güzergâhın 1,5 kilometre kısalması ve seyahat süresinin 55 dakikadan 35 dakikaya inmesi planlanıyor.

Bakanlığın hesabına göre yol sayesinde zamandan yıllık 675 milyon lira, akaryakıttan ise 97 milyon lira olmak üzere toplam 772 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon emisyonunun da yılda 4 bin 800 ton azaltılması öngörülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımın kolaylaşması, başta Ayder Yaylası olmak üzere bölgedeki turizm merkezlerine erişimin daha konforlu hale gelmesi ve güzergâhın ticaret ile turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.