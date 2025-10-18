Aydın-Denizli Otoyolu 1 yaşında: Ege’de ulaşım ve ekonomi canlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ege Bölgesi’nin iki büyük şehrini birbirine bağlayan Aydın-Denizli Otoyolu’nun hizmete açılmasının birinci yıl dönümünü kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uraloğlu, otoyolun bölge ekonomisine, ihracata ve ulaşıma sağladığı katkılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Aydın-Denizli Otoyolu 1 yaşında. Ege’nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla ulaşımı hızlandırdık, ekonomiye canlılık kattık, bölgenin kalkınmasına güç verdik.”

Ege’nin ekonomik damarı: Aydın-Denizli Otoyolu

Uraloğlu, otoyolun Ege Bölgesi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledebiliyoruz. Yol medeniyettir, biz yollarımızı büyütmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, otoyolun yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgedeki ticaret, turizm ve istihdam alanlarına da önemli katkı sağladığını belirtti.

Bölgesel kalkınmada yeni dönem

Aydın-Denizli Otoyolu, Ege Bölgesi’nde ulaşım ağını güçlendiren en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Proje sayesinde İzmir, Aydın, Denizli ve çevresindeki sanayi ve tarım merkezleri arasındaki taşımacılık süresi kısalırken, bölgesel lojistik verimlilik önemli ölçüde arttı.

Uzmanlar, otoyolun özellikle Denizli’de sanayi üretimini hızlandırdığını, tarım ürünlerinin ihracat limanlarına ulaşımını kolaylaştırdığını ve Ege’nin kalkınma koridoru olarak konumlandığını belirtiyor.