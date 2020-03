Aydın, iş insanlarını yatırıma çağırıyor

17 Mart 2020

Ahmet USMAN

Siyasete atılmadan önce de pek çok sosyal sorumluluk projesinde görev alan Özlem Çerçioğlu, belediye başkanı seçildikten sonra da dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Şehrin dar gelirli bölgeleri ve kırsal alanlar yanında kadınlar, çocuklar, yaşlılar gibi kesimleri destekleyen Çerçioğlu, yaptığı sosyal belediyeciliğin ödülünü de her seçimde oylarını artırarak aldı. Yüzde 26.5’lik oy oranı ile göreve başlayan Çerçioğlu, sonraki seçimlerde bunu sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 54’e yükseltti. “Aydın’da kimse aç yatmaz, üşümez” diyen Çerçioğlu, DÜNYA Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Yaşar Kuş’un sorularını yanıtladı.

● Aydın için çeşitli görevlerde bulundunuz. Siyasi geçmişinizi özetler misiniz?

2002’de CHP’den Aydın milletvekili olarak seçildim. 23. dönemde de bu görevim devam etti. Bu görevim sürerken partim 2009’da beni Aydın Belediyesi için başkanlığa aday gösterdi. Ben de Aydın halkının takdiriyle seçimi kazandım. 2014’te Aydın büyükşehir oldu, yine ben adaydım ve seçildim. 2019 seçimlerinde de bu durum devam etti. Tüm bunlar çok onurlu, çok gurur verici görevler. Aydın halkına minnettarım.

KENTTE YAŞAYAN İNSANLAR MUTLU OLMALI

● Sizin açınızdan bu görevler arasında farklar var mıydı?

Belediye başkanlığı ile milletvekilliği arasında elbette fark var. Birinde Gazi Meclis’te, diğerinde doğduğunuz topraklarda görev yapıyorsunuz. Belediye başkanlığı daha icracı bir makam. Halkla daha iç içesiniz. Tüm belediye başkanları bina, altyapı, üstyapı yapıyor. Önemli olan o kentte yaşayan insanların mutlu ve huzurlu olması. Aydın’da yaşıyorsanız soğuktan üşümezsiniz, karnınız aç yatağa girmezsiniz. Bizim en güçlü yönümüz sosyal belediyeciliğimiz. Dezavantajlı bölgelere yönelik çok daha fazla hizmet üretiyoruz. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar için çalışmalar yapıyoruz.

● Bu çalışmaların ekonomik boyutu nedir?

Turizmimiz ve sanayimiz güçlü ama Aydın ekonomisi büyük oranda tarıma dayanıyor. Heredot Aydın’ı “gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak tanımlıyor. Topraklarımız çok verimli. Onun için kırsal kalkınmaya, kooperatiflere çok önem veriyoruz. Bunlar arasında da daha çok kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Bir ata tohumları projemiz var. Aydın’ın tohumlarına sahip çıkma düşüncesinden hareket ettik. Arkadaşlarımız köyleri dolaştı, büyüklerimizin sandıklarında sakladıkları tohumları aldık. Onlar da güvendiler, verdiler. Sera oluşturduk. Tohumları fide haline getirdik. Milyonlarca fideyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık, bahçelerine, tarlalarına ektiler. Ziraat mühendislerimizin kontrolünde iyi tarım yaptılar. Çocukluğumuzun mis gibi kokan domates ve salatalıklarını yetiştirdiler, bunları da kurduğumuz köylü pazarlarında Aydın halkına sattılar. Tezgahları kadınlara ücretsiz olarak verdik. Çine’nin Mutaflar Köyü’nde kadın kooperatifi kurduk. Bu kooperatif anlaşmalı olarak parklarda, yollarda gördüğümüz çiçekleri üretiyor, biz alıyoruz. Böylelikle kadınlara balık tutmayı da öğretmiş olduk. Hep yerli ve milli diyoruz ya. Yerli ve milli kendi tohumlarınıza sahip çıkarak olunur.

HAYVANCILIK ÖNEMLİ

● En dikkat çeken çalışmalarınızdan biri de ucuz et projesi. Bu fikir nereden çıktı?

Üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi hayvancılık. Aydın’da ciddi anlamda büyükbaş hayvancılık var ama aracılar nedeniyle tüketiciler eti çok yüksek fiyatlarla almak zorunda kalıyordu. Çine’deki mezbahamızı en yüksek standartları yakalayacak şekilde yeniledik. Fakat girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için yetiştiriciler de zorlanıyordu. Onlara piyasadan yüzde 20 daha ucuz yem tedarik ettik. Anlaşma yaparak hayvanlarını satın aldık, mezbahamızda kestik ve halka ucuza et sunduk. Şu an biri İzmir’de olmak üzere Halk Ege Et adıyla 14 tane şubemiz var. Üreticiden direkt tüketiciye gittiği için piyasadan yüzde 20 daha ucuz, daha lezzetli, daha sağlıklı et sunmaya başladık.

● Hayvancılığın bir ayağı da süt üretimi. Bu konudaki çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Aydın’ın ünlü sakız koyunu vardır. Çok süt verir, ikiz-üçüz doğum yapar. Ama nesli tükenmek üzereydi. Sakız koyunu çiftliği kurduk. Burada yetiştirdiğimiz koyunları köyde yaşayan kadınlara vermeye başladık. Sütü aracılar çok ucuza alıyordu. Emekleri karşılık bulmuyordu. Biz de büyük köylerin merkezlerine süt tankları koyduk. Kooperatifle anlaştık. Halk Ege Et şubelerinde çiğ süt satışına başladık. Tank koymadığımız köylere de soğuk hava tanklı araçlarla gittik. Litrede 10-15 kuruş fazlaya aldık. Şu an bizim sistem oturdu, kendini döndürüyor, üretici para kazanıyor, tüketici daha sağlıklı, daha hijyenik, daha ekonomik süte ulaşıyor.

23 ADET ÖREN YERİMİZ VAR

● Turizmdeki öncelikleriniz neler?

Sadece kum-güneş-deniz değil, ören yerleri gibi zenginliklere de sahibiz. Afrodisias, Nysa gibi 23 tane ören yerimiz var. Bunlara destek veriyoruz. Kazı çalışmalarını Ankara Üniversitesi’nin yaptığı Nysa Harabeleri’ni 10 yıldır destekliyoruz. Dünyada kültür turizminin önemi her geçen gün artıyor. Üstelik bu turizm türü ülkeye ciddi anlamda para da bırakıyor. Kuşadası’nda Airbus A300 tipi uçak batırdık. Bu sayede dalış turizmi için yurtdışından çok sayıda turist gelmeye başladı. Bozdoğan ilçemizde Arapapıştı adında muhteşem bir kanyonumuz var. Orada tekne seferleri başlattık. Eko turizmi de destekliyoruz. Kuşadası ve Didim zaten çok önemsediğimiz ilçeler. Alt ve üstyapı sorunlarını bitirdik. Kuşadası’nda gelen turistlere her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Turizm şirketleriyle, Kuşadası ve Didim belediyeleriyle, STK’larla beraber projeler yapıyoruz.

● Sanayiye bakış açınız nedir?

Aydın’da 7 tane OSB var. Ağırlık tarıma dayalı sanayide. Aydın Sanayi Odası ile çeşitli projeler yürütüyoruz, OSB başkanlarıyla işbirliklerimiz sürüyor. Astim ve Umurlu OSB’lerinin doğalgaz sorunu vardı. Onları aştık. Astim OSB’nin büyüme alanında çok ciddi hafriyat ihtiyacı vardı, o konuda destek olduk. Sanayiciye kapımız hep açıktı. Evet burası bir tarım şehri ama tarım ürünlerinin katma değerini artırmak için de bunun sanayisinin olması lazım. Astim OSB’de sanayiciler bir okul yapıyorlar, biz de buna tam destek veriyoruz.

● Önümüzdeki dönemde mutlaka yapacağınız işler var mı?

Benim önem verdiğim konulardan biri olan Aydın Tekstil Projesi’ni tamamlıyoruz, şehrin ortasında kalan bu alanı değerlendireceğiz. Aydın, sıcak bir memleket, insanlar sürekli sokaktalar. Genç nüfus çok. Spor alanlarına, çocukların gideceği parklara, kırsal kalkınmaya önem veriyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde kırsal kalkınma, büyük parklar, kent meydanları, otoparklar önceliklerimiz olacak. Ama asla vazgeçmediğimiz kadınlar, yaşlılar ve çocuklar olmaya devam edecek. 2 ay sonra iki tane dezavantajlı bölgemizde kreş açıyoruz. Amacımız kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür olmasını sağlamak.

Üreticinin tarlada kalan ürününü alıyoruz



Sosyal belediyecilik gereği yetiştiricinin ürünü tarlada kaldıysa bunu alıyoruz ve ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıyoruz. Yemek fabrikamız var. İhtiyacı olan vatandaşların kapılarına kadar yemeği götürüyoruz. Aşevlerine karşıyım. Orada birbirlerini görmekten rahatsız olabiliyorlar. Hem aşevine gelmek için toplu ulaşım araçlarına binmeleri gerekiyor, o da bir para. Biz ayağına kadar götürüyoruz.



Tam demokrasiyi uyguluyoruz



Aydın Tekstil’in şehrin merkezinde kalan ve içinde bin tane çam ağacının bulunduğu 177 dönümlük arazisini, 100 milyon TL’ye kamulaştırdık. Buraya çok güzel AVM’ler, rezidanslar yapabilirdik, belediyemize iyi de gelir getirirdi. Ama benim vicdanım böyle bir şeye izin vermez. Buraya bir sandık koyduk ve halkın fikrini aldık. Yüzde 99.9’u “yeşil alan” dedi. Burada bisiklet yolları, çocuk parkları, spor alanları, konferans salonlarıyla küçük bir Central Park yapıyoruz. Aydın’da tam demokrasiyi uyguluyoruz. Bunun gibi Aydın’ın genelini ilgilendiren projeler için halkın fikrini alıyoruz. 500 dönüm üzerinde alana sahip Işıklı Doğal Yaşam Parkı için de kamulaştırma işlemi başladı. Orada da yeşil alan yapıyoruz. Aydın’ın 50 yıllık geleceğini planlıyoruz. Artık belediyecilik sadece altyapı yapmak, asfalt dökmek değil. Düzenli anketler düzenliyoruz, çağrı merkezimiz çalışıyor, vatandaşın ne istediğini öğrenip çalışmalarımızı ona göre yönlendiriyoruz.



Atanamayan öğretmenleri istihdam ediyoruz



Asıl desteği dezavantajlı bölgelere veriyoruz. 26 tane kültür merkezimiz var. Buralarda atanamayan öğretmenler çalışıyor. Okuldaki derslerine paralel olarak öğrencilere yardımcı oluyorlar. Bir çocuğun gelişimi için spor, kültür ve sanat çok önemli. Binlerce öğrencimiz var. İstiyoruz ki çocuklarımız özgüvenli, geçmişlerini bilerek büyüsünler.

Yatırımcılara kapımız sonuna kadar açık



Aydın çok avantajlı bir bölge. Otoban sayesinde havalimanı ve liman çok yakın. İzmir’e göre OSB’lerde arsa ve kira fiyatları bir derece daha düşük. Aydın’a yatırım yapmak isteyenlere kapımız sonuna kadar açık. Buyursunlar gelsinler, çaylarını, kahvelerini içerlerken, belediyeyle ilgili tüm bürokratik işlemlerini tamamlayacağımıza söz veriyorum. İşsizlik büyük bir sorun ve bunun ilacı da yatırım. Belediyeler yatırım yapamaz ama yatırımcıların önünü açar. Aydın’ın havası, suyu, toprağı çok verimli. Burada iyi tarım, organik üretim yapabilirler. Kültürel etkinliklerimiz çok fazla, tatil yöreleri çok yakınımızda, çok güzel okullarımız var, eğitim seviyemiz yüksek, yaşam koşulları diğer pek çok şehre göre daha ekonomik.